AI算力引爆電力需求！潔淨能源成新顯學 法人點名「這檔ETF」後市看旺

根據國際能源署（IEA）最新報告，在AI與數據中心需求帶動下，全球相關電力消耗至2026年恐較2022年翻倍，總量直逼日本全國用電量。這代表全球AI軍備競賽全面開打，背後龐大的電力消耗正對各國電網形成嚴峻考驗，也讓科技巨頭產生「電力焦慮」，因此加速擁抱綠電，潔淨能源供應鏈的戰略地位水漲船高，國內首檔聚焦全球潔淨能源的ETF FT潔淨能源（00899），因其精準卡位此一趨勢，後市看俏。

AI的發展持續考驗全球能源供應的韌性，不僅OpenAI等軟體公司需要龐大算力，硬體製造商如台積電，其先進製程的EUV設備也是耗電大戶。當全球科技業同步擴張產能，穩定的「綠電」供應已成企業維持競爭力及符合ESG規範的關鍵。

但是，傳統電網的擴建速度遠不及電力需求的增長下，分散式、低碳的潔淨能源成為解方。法人指出，隨著太陽能、風力發電成本持續下降，加上儲能技術日益成熟，潔淨能源在全球電力結構中的佔比正穩步攀升，為相關產業帶來結構性的成長

這樣的成長，也成為接下來投資人可關注的領域，從00899的成分股觀察，可發現與AI基礎建設的需求高度連結，如目前第一大持股為美國燃料電池大廠布魯姆能源（Bloom Energy），其發電系統因能提供24小時不中斷的穩定綠電，已獲多家大型數據中心採用，直接受惠於AI算力中心的建置潮。

FT潔淨能源（00899）十大成分股

個股名稱 持有股數 投資比例(%) 布魯姆能源公司 17,685 9.54 第一太陽能 2,940 5.03 NEXTracker公司 7,834 4.45 EDP雷諾韋斯有限責任 42,373 4.39 中部電力 39,800 4.35 維斯塔斯風力系統股份 29,274 4.29 奧瑪特科技公司 5,749 4.16 Brookfield Renewable 15,207 4.08 EDP SA 111,473 4.08 啟發可再生能源有限公司 18,383 4.03

資料來源： CMoney

另外，持股第二大的太陽能龍頭第一太陽能（First Solar）、第三大的全球風機巨擘維斯塔斯（Vestas）等，也都是各國能源轉型政策下的核心企業。因此，若投資00899，等於一次性佈局全球能源轉型方案的領導團隊，涵蓋發電、技術到設備的完整產業鏈，能有效分散單一公司的營運風險。

雖然長期趨勢看好，投資人仍須留意相關風險。特別是因為00899屬於海外股票成分的ETF，無單日漲跌幅限制，且淨值表現與單一產業景氣高度連動，波動性相對較大。

展望未來，在AI應用落地與全球淨零碳排的雙重引擎驅動下，潔淨能源的需求只增不減。專家建議，在佈局AI硬體供應鏈的同時，不妨將部分資金配置於支撐其運作的能源基礎建設。例如00899這類主題型ETF產品，將為投資人提供一個切入全球能源轉型大趨勢的管道，長線價值值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。