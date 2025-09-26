快訊

AI算力引爆電力需求！潔淨能源成新顯學 法人點名「這檔ETF」後市看旺

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI到台積電都喊缺電...綠電供應鏈成贏家，00899卡位全球趨勢。中央社
OpenAI到台積電都喊缺電...綠電供應鏈成贏家，00899卡位全球趨勢。中央社

根據國際能源署（IEA）最新報告，在AI與數據中心需求帶動下，全球相關電力消耗至2026年恐較2022年翻倍，總量直逼日本全國用電量。這代表全球AI軍備競賽全面開打，背後龐大的電力消耗正對各國電網形成嚴峻考驗，也讓科技巨頭產生「電力焦慮」，因此加速擁抱綠電，潔淨能源供應鏈的戰略地位水漲船高，國內首檔聚焦全球潔淨能源的ETF FT潔淨能源（00899），因其精準卡位此一趨勢，後市看俏。

AI的發展持續考驗全球能源供應的韌性，不僅OpenAI等軟體公司需要龐大算力，硬體製造商如台積電，其先進製程的EUV設備也是耗電大戶。當全球科技業同步擴張產能，穩定的「綠電」供應已成企業維持競爭力及符合ESG規範的關鍵。

但是，傳統電網的擴建速度遠不及電力需求的增長下，分散式、低碳的潔淨能源成為解方。法人指出，隨著太陽能、風力發電成本持續下降，加上儲能技術日益成熟，潔淨能源在全球電力結構中的佔比正穩步攀升，為相關產業帶來結構性的成長

這樣的成長，也成為接下來投資人可關注的領域，從00899的成分股觀察，可發現與AI基礎建設的需求高度連結，如目前第一大持股為美國燃料電池大廠布魯姆能源（Bloom Energy），其發電系統因能提供24小時不中斷的穩定綠電，已獲多家大型數據中心採用，直接受惠於AI算力中心的建置潮。

FT潔淨能源（00899）十大成分股

個股名稱持有股數投資比例(%)
布魯姆能源公司17,6859.54
第一太陽能2,9405.03
NEXTracker公司7,8344.45
EDP雷諾韋斯有限責任42,3734.39
中部電力39,8004.35
維斯塔斯風力系統股份29,2744.29
奧瑪特科技公司5,7494.16
Brookfield Renewable15,2074.08
EDP SA111,4734.08
啟發可再生能源有限公司18,3834.03

資料來源：CMoney

另外，持股第二大的太陽能龍頭第一太陽能（First Solar）、第三大的全球風機巨擘維斯塔斯（Vestas）等，也都是各國能源轉型政策下的核心企業。因此，若投資00899，等於一次性佈局全球能源轉型方案的領導團隊，涵蓋發電、技術到設備的完整產業鏈，能有效分散單一公司的營運風險。

雖然長期趨勢看好，投資人仍須留意相關風險。特別是因為00899屬於海外股票成分的ETF，無單日漲跌幅限制，且淨值表現與單一產業景氣高度連動，波動性相對較大。

展望未來，在AI應用落地與全球淨零碳排的雙重引擎驅動下，潔淨能源的需求只增不減。專家建議，在佈局AI硬體供應鏈的同時，不妨將部分資金配置於支撐其運作的能源基礎建設。例如00899這類主題型ETF產品，將為投資人提供一個切入全球能源轉型大趨勢的管道，長線價值值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

相關新聞

00905、0050、00692…老牌、中生代或最菜的市值型ETF都很好！重點是長期不間斷的投入

一位親戚想看版主的股票庫存，版主直接打開APP給親戚看，親戚很羨慕的看著版主持有的股票數量與帳面獲利，然後就是一連串的抱怨沒有參與到股市多頭、欣羨版主持股的低成本。 版主投資什麼標的其實早早就告

00918定期定額戶數暴增151％！打敗00929、00940衰退潮

台股投資熱潮延續至定期定額市場，ETF定期定額總戶數持續攀高。不過高股息ETF的降息風，似乎也讓定期定額戶數出現分歧走勢。根據證交所、投信投顧公會公布之8月最新數據，相較去年同期，整體高股息ETF定期

AI算力引爆電力需求！潔淨能源成新顯學 法人點名「這檔ETF」後市看旺

根據國際能源署（IEA）最新報告，在AI與數據中心需求帶動下，全球相關電力消耗至2026年恐較2022年翻倍，總量直逼日本全國用電量。這代表全球AI軍備競賽全面開打，背後龐大的電力消耗正對各國電網形成

月投2萬「VOO八成、0050兩成」到退休！網勸勿過度分散：重疊度太高

台灣人相當喜愛投資ETF，有網友在Dcard發文表示，自己剛踏入投資領域，每月能投入約2萬至2.3萬元資金，主要鎖定ETF長期持有到退休，目前配置為VOO八成、0050兩成，但開始思考是否應加入QQQ。對此，有人主張長期投資無須過度分散，也有人提醒VOO與QQQ重疊度高，應衡量風險與回報。

普發一萬元怎麼花？網喊丟股市：加碼一張0050

政府宣布普發一萬元現金，引發網友熱議如何規劃使用這筆資金。有投資人關心是否能藉由進場股市或加碼ETF獲取長期報酬，但更多人則認為金額有限，日常生活開銷即可迅速消耗殆盡。討論區內形成「投資派」與「消費派」兩大陣營，反映民眾對資金運用的不同心態。

ETF是給輸家玩？《富爸爸》作者嘲：散戶夫妻最好的選擇...讚川普行政命令3資產大漲

怎麼樣才算聰明的投資者？理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)又有新見解！

