AI算力引爆電力需求！潔淨能源成新顯學 法人點名「這檔ETF」後市看旺
根據國際能源署（IEA）最新報告，在AI與數據中心需求帶動下，全球相關電力消耗至2026年恐較2022年翻倍，總量直逼日本全國用電量。這代表全球AI軍備競賽全面開打，背後龐大的電力消耗正對各國電網形成嚴峻考驗，也讓科技巨頭產生「電力焦慮」，因此加速擁抱綠電，潔淨能源供應鏈的戰略地位水漲船高，國內首檔聚焦全球潔淨能源的ETF FT潔淨能源（00899），因其精準卡位此一趨勢，後市看俏。
AI的發展持續考驗全球能源供應的韌性，不僅OpenAI等軟體公司需要龐大算力，硬體製造商如台積電，其先進製程的EUV設備也是耗電大戶。當全球科技業同步擴張產能，穩定的「綠電」供應已成企業維持競爭力及符合ESG規範的關鍵。
但是，傳統電網的擴建速度遠不及電力需求的增長下，分散式、低碳的潔淨能源成為解方。法人指出，隨著太陽能、風力發電成本持續下降，加上儲能技術日益成熟，潔淨能源在全球電力結構中的佔比正穩步攀升，為相關產業帶來結構性的成長
這樣的成長，也成為接下來投資人可關注的領域，從00899的成分股觀察，可發現與AI基礎建設的需求高度連結，如目前第一大持股為美國燃料電池大廠布魯姆能源（Bloom Energy），其發電系統因能提供24小時不中斷的穩定綠電，已獲多家大型數據中心採用，直接受惠於AI算力中心的建置潮。
FT潔淨能源（00899）十大成分股
|個股名稱
|持有股數
|投資比例(%)
|布魯姆能源公司
|17,685
|9.54
|第一太陽能
|2,940
|5.03
|NEXTracker公司
|7,834
|4.45
|EDP雷諾韋斯有限責任
|42,373
|4.39
|中部電力
|39,800
|4.35
|維斯塔斯風力系統股份
|29,274
|4.29
|奧瑪特科技公司
|5,749
|4.16
|Brookfield Renewable
|15,207
|4.08
|EDP SA
|111,473
|4.08
|啟發可再生能源有限公司
|18,383
|4.03
資料來源：CMoney
另外，持股第二大的太陽能龍頭第一太陽能（First Solar）、第三大的全球風機巨擘維斯塔斯（Vestas）等，也都是各國能源轉型政策下的核心企業。因此，若投資00899，等於一次性佈局全球能源轉型方案的領導團隊，涵蓋發電、技術到設備的完整產業鏈，能有效分散單一公司的營運風險。
雖然長期趨勢看好，投資人仍須留意相關風險。特別是因為00899屬於海外股票成分的ETF，無單日漲跌幅限制，且淨值表現與單一產業景氣高度連動，波動性相對較大。
展望未來，在AI應用落地與全球淨零碳排的雙重引擎驅動下，潔淨能源的需求只增不減。專家建議，在佈局AI硬體供應鏈的同時，不妨將部分資金配置於支撐其運作的能源基礎建設。例如00899這類主題型ETF產品，將為投資人提供一個切入全球能源轉型大趨勢的管道，長線價值值得關注。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
