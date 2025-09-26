陸股ETF漲勢 活力旺

近期受惠美中貿易關係回暖、海外訂單穩健及反內捲政策改善供需，帶動陸股走高，上證指數創近十年新高，深證指數自去年9月低點反彈逾六成，激勵投信發行的陸股市值型ETF同步回溫，投資人亦不妨適度納入配置，掌握後續行情。

觀察近期相關ETF表現，陸股市值型ETF於9月以來表現以群益深証中小（00643）漲幅8.2%居冠，其次為富邦中國100上揚7.6%，富邦中証500也有5.7%的漲幅；元大MSCI A股、國泰中國A50則分別上漲2.4%與2.0%。

群益深証中小ETF經理人洪祥益表示，從經濟數據來看，8月中國進出口貿易數據仍保持在擴張區間，大型企業PMI持續回升，當中高技術製造業、裝備製造業的PMI邊際回升，反映該產業景氣仍具韌性。

從資金面來看，近期資金明顯回流大陸股市，根據外資券商高盛統計，現階段外資投資於陸股占比僅3%，在整體投資配置中屬於低位，若將來有望提升至新興市場股市平均值的5%，潛在流入規模可望達2,000億美元，資金動能可期。

洪祥益進一步指出，政策方面，中國官方正在加上AI產業與晶片自主研發的政策推進力道，相關利多政策吸引內外資湧向受惠題材，也進而驅動中小型科技股表現，加上「十四五」規劃2025年為收官之年，市場也預期「十五五」規劃將延續支持力度，近期政治局會議和中央財經委員會也強調新興支柱產業。

富邦中証500 ETF經理人陳雙吉分析，在官方財政與貨幣政策雙管齊下的背景下，預期中國經濟可望於年底築底回穩，進而帶動市場信心回升。近期在全球AI浪潮推動下，中國相關供應鏈與科技股頻頻創高；特別是在中美AI軍備競賽升溫下，中國雲端服務供應商（CSP）積極擴增資本支出，本土AI處理器技術亦快速追趕美國同業，為陸股提供進一步修復契機。

近期陸股上漲動能更趨均衡，機構投資者參與度顯著提高，包括中國保險公司、養老基金、共同基金，以及海外新興市場與亞太基金管理人，皆加快布局中國股票。多元化投資者結構不僅提升市場流動性，也有助於推動更健康、可持續的行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。