台股純市值型ETF 犀利

台股自9月以來狂飆1,790點、漲幅7.3%，進而帶動五檔台股純市值型ETF跟隨大盤上揚。法人建議，市值型ETF適合偏好長期持有的投資人布局核心資產，以定期定額或逢低加碼方式分散成本，享受台股成長與權值股配息。

台股在創下波段新高後迅速回檔，市場情緒的急轉讓人聯想到近期學界提出的 「Global FOMO Index」（恐懼與貪婪指數）。

該研究指出，當全球投資人「怕錯過」（FOMO）情緒高漲時，往往預示後續報酬率走弱，與昨日台股的現象頗為呼應：前期因資金湧入與投資人追高心態，指數不斷推升，但在群體情緒一致、買盤過度提前反映時，反而為短線漲勢埋下隱憂。

聯邦投信產品協理何彥樟分析，在高FOMO環境下，市場波動率可能暫時下降，因多數投資人動向趨於一致；然而該「平靜」往往是脆弱的，一旦資金或消息面出現變化，獲利了結賣壓將迅速放大波動。對台股而言，回檔時當市場在追逐題材、恐懼錯過機會時，更需謹慎評估基本面與資金流的持續性。FOMO可能推升行情，但同樣也可能成為短期修正的導火線。

觀察台股純市值型ETF於9月以來全面走揚，受惠台股強勢創高，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）分別上漲10.8%、10.5%，並穩坐績效前二，前者9月以來日均量達6.3萬張，交投最為熱絡；聯邦台精彩50漲幅7.7%表現居中；保德信市值動能50上漲6.6%；富邦旗艦50則相對溫和，上漲2.4%，大型權值ETF持續吸引資金。

另外，值得注意的是，外資9月以來對台積電、鴻海、廣達等權值股呈現回補買超，推動0050表現，規模將突破7,500億，屆時經理費率將降至不到0.1%，持續為國內掛牌股票型ETF最低。

反映市值型成長性，在台積電股價新高下，0050持有台積電權重也超過六成，持續放大趨勢成長股對績效的挹注。

隨大型權值股占台股獲利比重持續增加，亦帶動資金湧進，統計2015到2024年，臺灣50指數含息報酬率累積超過大盤60個百分點，今年以來則超過4.5個百分點，呈現聚焦主要權值股的投資優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。