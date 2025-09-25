第3季以來高人氣ETF 海外主題型ETF規模增率搶鋒頭

第3季美股、台股續熱，帶旺海內外ETF申購人氣，根據統計，第3季以來海內外股票ETF規模成長率，以海外主題股票ETF最搶鋒頭，新光美國電力基建（009805）、主動中信ARK創新（00983A）兩檔，規模成長率高達303.9%、168.5%，表現突出；國內股票ETF由主動式台股ETF冒出頭，主動統一台股增長規模成長584.7%居冠。

投信法人表示，近來美股AI投資火紅，扣緊AI相關的電力基建、創新科技、太空衛星等趨勢主題ETF受惠政策、產業利多帶勁，成分股價表現動能強，激勵ETF績效與規模表現雙強；台股主動ETF因靈活選股，隨台股指數攀高，績效表現犀利，市場買氣熱絡，預估第4季美股、台股迎旺季表現，後市表現可期。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國核能復興政策釋出，市場資金近期瘋狂湧進美股核電股淘金，加上9月美能源部宣布「電力加速」（Speed to Power）計畫上路，輝達（Nvidia）入股英特爾（Intel）又投資Open AI，與甲骨文等組成ONO算力聯盟，再度點燃美國科技巨頭之間的AI軍備競賽戰火，預期未來將有更多科技巨頭加碼跟進投入AI基建，使美國AI軍備競賽直接升級進入「電力賽道」決戰。除AI帶動美國核能股炙手可熱外，美國電網擴建與升級商機同步湧現，美股電網基建股後勁值得關注。

新光投信建議，投資人第4季可以鎖定受惠AI主題帶動、股價動能強勁的美台主被動ETF，股價有機會維持成長。看準AI大趨勢的投資人，還可以瞄準美國電力基建ETF，擁有美國AI新護城河投資優勢、掌握核能供電股、智慧電網股等潛力板塊，看準美國核能產業大擴張時代下，搭上AI商機遍地的多頭行情列車。

