快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

第3季以來高人氣ETF 海外主題型ETF規模增率搶鋒頭

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

第3季美股、台股續熱，帶旺海內外ETF申購人氣，根據統計，第3季以來海內外股票ETF規模成長率，以海外主題股票ETF最搶鋒頭，新光美國電力基建（009805）、主動中信ARK創新（00983A）兩檔，規模成長率高達303.9%、168.5%，表現突出；國內股票ETF由主動式台股ETF冒出頭，主動統一台股增長規模成長584.7%居冠。

投信法人表示，近來美股AI投資火紅，扣緊AI相關的電力基建、創新科技、太空衛星等趨勢主題ETF受惠政策、產業利多帶勁，成分股價表現動能強，激勵ETF績效與規模表現雙強；台股主動ETF因靈活選股，隨台股指數攀高，績效表現犀利，市場買氣熱絡，預估第4季美股、台股迎旺季表現，後市表現可期。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國核能復興政策釋出，市場資金近期瘋狂湧進美股核電股淘金，加上9月美能源部宣布「電力加速」（Speed to Power）計畫上路，輝達（Nvidia）入股英特爾（Intel）又投資Open AI，與甲骨文等組成ONO算力聯盟，再度點燃美國科技巨頭之間的AI軍備競賽戰火，預期未來將有更多科技巨頭加碼跟進投入AI基建，使美國AI軍備競賽直接升級進入「電力賽道」決戰。除AI帶動美國核能股炙手可熱外，美國電網擴建與升級商機同步湧現，美股電網基建股後勁值得關注。

新光投信建議，投資人第4季可以鎖定受惠AI主題帶動、股價動能強勁的美台主被動ETF，股價有機會維持成長。看準AI大趨勢的投資人，還可以瞄準美國電力基建ETF，擁有美國AI新護城河投資優勢、掌握核能供電股、智慧電網股等潛力板塊，看準美國核能產業大擴張時代下，搭上AI商機遍地的多頭行情列車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF AI 美國

延伸閱讀

美國H1B簽證漲至10萬美元 童子賢：不利美國製造業復興

美國持續發債...為何經濟卻沒受到影響？學者點關鍵：最大債主是國民

WSJ ：美6成核潛艇部署中國周邊 可隨時應對衝突

美大學歷史課用《GTA》當教材！教授大讚遊戲細節映照美國現實社會

相關新聞

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

00878 VS 00919比價效應 期許一起往上 00878 vs 00919比價效應正要發酵 最近看盤面，大家應該都發現一件有趣的事：00878與00919的股價，已經咬得相當接近。

006208定期定額一年帳上報酬17％…轉0050分散比較？網建議：還不如改成美股

一名投資人分享，自己從去年開始定期定額投資富邦台50（006208），每月投入3000元，如今一年下來約有17%的報酬。雖然數字亮眼，但因本金較小，實際獲利金額有限，讓他開始思考是否應該調高扣款金額至

台積電高攀不起？「一拆七」親民版的小台積電要來了 0052分割案通過

護國神山台積電（2330）受惠於AI大趨勢，股價站上1,300元第三天，讓一般投資人望「股」興嘆？好消息是，盤面上含「積...

聯準會終於降息 債蛙迎來春天？這七檔非投等債ETF近一季表現一次看

在美國總統川普頻喊「Too Late」多時後，聯準會終於在9月的FOMC會議上再次宣布降息1碼，這也是今年以來首度降息。...

聯準會料延續緩降息路徑 聯博：配置中短天期投等公司債是時候

美國聯準會在暌違九個月維持利率不變後，於上周利率會議降息一碼至4.25%，並在會後聲明提及美國勞動市場惡化風險增加，是這...

0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

一位投資人分享自己從高股息ETF起步、打算轉向市值型ETF的投資心路歷程。持有90張0056、帳上獲利約33%，希望能提高資產增長效率，但也擔心當前大盤位階過高，操作時機與方式成為最大難題，向網友請益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。