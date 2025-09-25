快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電高攀不起？「一拆七」親民版的小台積電要來了 0052分割案通過

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台積電受惠於AI大趨勢，股價站上1,300元第三天，未來將執行「一拆七」。本報資料照片
台積電受惠於AI大趨勢，股價站上1,300元第三天，未來將執行「一拆七」。本報資料照片

護國神山台積電（2330）受惠於AI大趨勢，股價站上1,300元第三天，讓一般投資人望「股」興嘆？好消息是，盤面上含「積」量最高的富邦科技（0052）25日召開受益人大會，分割決議案獲得通過，未來將執行「一拆七」。

根據富邦投信25日公告的受益人大會結果內容，已發行受益憑證受益權單位數為69,500,000單位，此次出席受益人大會的受益權單位數為38,884,933單位，占已發行受益權單位數的55.94%，其中，贊成的出席受益權單位數為38,411,562單位，占出席受益權單位數98.78%、不贊成的出席受益權單位數為292,208單位，占出席受益權單位數0.75%，至於無效的出席受益權單位數則有181,163單位，占出席受益權單位數0.46%。

本次受益人大會，經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經有效出席受益人的表決權總數二分之一以上表決贊成，因此，本次受益人會議決議事項照通過，後續分割比率以及執行日程事項將再另行公告。

據了解，富邦科技分割案通過，執行分割將依規定以受益人會議的淨值230.01元為基準，計算回到發行價32.48元以上之最大整數分割倍數，預計為七倍，未來每股淨值將除以七、投資人持有股數將乘以七，總資產價值不變。預計完成後，每張入手價僅需約3.3萬元，讓投資人進場門檻大幅降低，也提升市場流動性。

富邦科技追蹤臺灣資訊科技指數，自2006年9月12日掛牌，受惠於台股科技產業的硬實力，25日市價高達230.65元，是盤面第二高價的ETF，僅次於元大台灣50正2（00631L）的300.25元。

富邦科技持有台積電權重68.72%，是所有ETF中濃度最高的一檔，第二至九大持股及權重依序為鴻海（2317）5.98%、聯發科（2454）4.22%、廣達（2382）1.60%、日月光投控（3711）1.20%、聯電（2303）1.10%、華碩（2357）1.00%、緯創（3231）0.81%、台光電（2383）0.74%、光寶科（2301）0.71%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 台積電

延伸閱讀

巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

台積電亞利桑那人事異動 執行長王英郎10月交棒莊瑞萍

台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

相關新聞

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

00878 VS 00919比價效應 期許一起往上 00878 vs 00919比價效應正要發酵 最近看盤面，大家應該都發現一件有趣的事：00878與00919的股價，已經咬得相當接近。

006208定期定額一年帳上報酬17％…轉0050分散比較？網建議：還不如改成美股

一名投資人分享，自己從去年開始定期定額投資富邦台50（006208），每月投入3000元，如今一年下來約有17%的報酬。雖然數字亮眼，但因本金較小，實際獲利金額有限，讓他開始思考是否應該調高扣款金額至

台積電高攀不起？「一拆七」親民版的小台積電要來了 0052分割案通過

護國神山台積電（2330）受惠於AI大趨勢，股價站上1,300元第三天，讓一般投資人望「股」興嘆？好消息是，盤面上含「積...

聯準會終於降息 債蛙迎來春天？這七檔非投等債ETF近一季表現一次看

在美國總統川普頻喊「Too Late」多時後，聯準會終於在9月的FOMC會議上再次宣布降息1碼，這也是今年以來首度降息。...

聯準會料延續緩降息路徑 聯博：配置中短天期投等公司債是時候

美國聯準會在暌違九個月維持利率不變後，於上周利率會議降息一碼至4.25%，並在會後聲明提及美國勞動市場惡化風險增加，是這...

0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

一位投資人分享自己從高股息ETF起步、打算轉向市值型ETF的投資心路歷程。持有90張0056、帳上獲利約33%，希望能提高資產增長效率，但也擔心當前大盤位階過高，操作時機與方式成為最大難題，向網友請益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。