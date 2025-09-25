台積電高攀不起？「一拆七」親民版的小台積電要來了 0052分割案通過

護國神山台積電（2330）受惠於AI大趨勢，股價站上1,300元第三天，讓一般投資人望「股」興嘆？好消息是，盤面上含「積」量最高的富邦科技（0052）25日召開受益人大會，分割決議案獲得通過，未來將執行「一拆七」。

根據富邦投信25日公告的受益人大會結果內容，已發行受益憑證受益權單位數為69,500,000單位，此次出席受益人大會的受益權單位數為38,884,933單位，占已發行受益權單位數的55.94%，其中，贊成的出席受益權單位數為38,411,562單位，占出席受益權單位數98.78%、不贊成的出席受益權單位數為292,208單位，占出席受益權單位數0.75%，至於無效的出席受益權單位數則有181,163單位，占出席受益權單位數0.46%。

本次受益人大會，經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經有效出席受益人的表決權總數二分之一以上表決贊成，因此，本次受益人會議決議事項照通過，後續分割比率以及執行日程事項將再另行公告。

據了解，富邦科技分割案通過，執行分割將依規定以受益人會議的淨值230.01元為基準，計算回到發行價32.48元以上之最大整數分割倍數，預計為七倍，未來每股淨值將除以七、投資人持有股數將乘以七，總資產價值不變。預計完成後，每張入手價僅需約3.3萬元，讓投資人進場門檻大幅降低，也提升市場流動性。

富邦科技追蹤臺灣資訊科技指數，自2006年9月12日掛牌，受惠於台股科技產業的硬實力，25日市價高達230.65元，是盤面第二高價的ETF，僅次於元大台灣50正2（00631L）的300.25元。

富邦科技持有台積電權重68.72%，是所有ETF中濃度最高的一檔，第二至九大持股及權重依序為鴻海（2317）5.98%、聯發科（2454）4.22%、廣達（2382）1.60%、日月光投控（3711）1.20%、聯電（2303）1.10%、華碩（2357）1.00%、緯創（3231）0.81%、台光電（2383）0.74%、光寶科（2301）0.71%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。