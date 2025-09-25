聯準會終於降息 債蛙迎來春天？這七檔非投等債ETF近一季表現一次看

在美國總統川普頻喊「Too Late」多時後，聯準會終於在9月的FOMC會議上再次宣布降息1碼，這也是今年以來首度降息。且根據利率前瞻指引，暗示聯準會將在9月會議後有連續降息的可能性，沉寂已久的債市終於出現好消息。觀察台股掛牌七檔非投等債ETF，近一季皆為正報酬，而自聯準會宣布降息後一周，普遍績效都達1%以上，被戲稱「債蛙」的債券投資人，開始可以喘口氣。

中國信託投信表示，根據歷史經驗顯示，利率高檔回落，通常伴隨債券資產價格上行。聯準會於2002、2008和2020年，皆曾在暫停降息後重新啟動降息。而重啟降息後六個月，無論投等債或非投等債指數平均漲幅均為正，一年後指數平均漲幅更突破雙位數。

而目前市場對於美國經濟前景，分成「軟著陸」與「衰退」兩種情境，當經濟衰退期間，「高評等債」表現較優異。但在經濟軟著陸時期，則「非投等債」報酬潛力較高。中國信託投信指出，觀察目前經濟數據指標，美國經濟成長確有降溫，但離衰退仍有一大段距離。根據BOA經理人調查，8月份共計約九成的專業經理人認為經濟將軟著陸，甚至不著陸，暗示對整體美國景氣具備較高信心，在這個階段，非投等債可望取得較高評級債更高的報酬潛力。

檢視目前在台股市場掛牌的七檔非投等債ETF，其中有六檔為被動ETF，一檔為主動ETF。下半年以來由於降息逐漸形成市場共識，反映在非投等債績效，近一季非投等債ETF報酬率皆有達5%以上。

而隨著FOMC於上周宣布降息，非投等債ETF也上演慶祝行情，近一周績效皆逾1%，其中以上周才掛牌、剛好搭上聯準會降息列車的主動中信非投等債（00981D）報酬率1.3%表現最佳，其次為凱基美國非投等債（00945B）的1.2%、國泰優選非投等債（00727B）的1.1%。

00981D經理人陳昱彰表示，聯準會降息一碼符合預期，而從點陣圖及聯準會主席鮑爾的會後記者會發言，確認了聯準會試圖透過防禦式降息引導經濟體軟著陸，就業市場弱化強化啟動降息的決心。風險管理的降息不在於經濟硬著陸風險增加，而是希望在通膨及勞動市場上取得均衡，點陣圖上調GDP顯示，聯準會預期景氣不會衰退。

陳昱彰指出，在過往緩步降息下，非投資等級債表現優異，儘管市場不確定高，但透過主動管理操作，可有效降低價格及信用風險。以近期債券指數表現來看，非投資等級債相對有撐，加上短年期債券與聯邦基本利率亦步亦趨，投資人可以趁機買進，一方面享受較高息收，另一方面有機會在未來賺取資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。