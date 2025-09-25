聯準會料延續緩降息路徑 聯博：配置中短天期投等公司債是時候

美國聯準會在暌違九個月維持利率不變後，於上周利率會議降息一碼至4.25%，並在會後聲明提及美國勞動市場惡化風險增加，是這次降息的主因。

在經濟預測方面，聯準會調升美國今年GDP年增率預估值至1.6%，2026年預估值也上修至1.8%。通膨預測方面，聯準會調升美國2026年核心PCE通膨率預估值至2.6%，2027年預估值2.1%，顯示在關稅提高的影響下，通膨仍有攀升壓力，要到2027年才有機會靠近央行目標值附近。

根據點陣圖，聯準會官員預測今年底前聯準會還會再降息2碼，代表今年全年可能共降息3碼，超過6月預估的2碼，但明年可能只有1碼的降息空間，代表在關稅對通膨的影響尚未完全反映之前，官員們對於後續降息步伐態度謹慎，接下來預料延續去年至今的緩降息路徑。

降息期間，中短天期利率往往能受惠降息而下滑；而長天期利率另外受到長期通膨展望、財政赤字等影響，與基準利率的連動性相對較低，未必能受惠降息而下滑。回顧聯準會首次於2024年9月18日啟動降息至2025年9月17日，彭博中短天期投資等級公司債指數上漲5.3%，而彭博長天期投資等級公司債指數只有上漲0.5%，顯示在投等公司債裡面，中短天期債券更能受惠緩降息路徑。

00980D為全台第一檔主動型債券ETF，主動投資挑好債，聚焦於美國市場，並以中短天期投等公司債為主，積極參與聯準會降息潛力下美國投等公司債收益與價差機會。這檔ETF採主動式投資管理，投組不受限於績效指標，更能全面掌握各天期投等公司債機會。現階段天期少於10年的債券佔比逾七成，平均存續期間5.87年。有別於目前市面上絕大多數的被動型投等公司債ETF均聚焦於天期長達10年或是20年的債券，利率風險與債信風險相對較高，且波動往往較大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。