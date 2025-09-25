00928三進三出 新成分股今年來飆漲309.9%

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司25日公布中信上櫃ESG 30（00928）追蹤指數的定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自9月25日交易結束後生效（亦即9月26日起生效）。

中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，此次在30檔成分股中新增及刪除各三檔，新增成分股有聯亞（3081）、中光電（5371）、金居（8358）；刪除成分股為穩懋（3105）、台半（5425）、M31（6643）。

新成分股之一的PCB股金居受惠AI趨勢發酵，今年以來股價飆漲309.9%，表現排行上市櫃第四強。

臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數每年四次進行成分股定期審核，過去四次換股檔數分別為1、1、4、3。

展望台股後市，中國信託投信基金經理人張圭慧表示，全球AI投資趨勢及需求仍然明確，根據彭博預估，網通、零組件、半導體、電子等AI相關電子業於2025年的獲利成長預估均超過20%，帶動台股獲利仍有望保有雙位數成長。而從台積電（2330）法說內容來看，依然樂觀看待半導體先進製程的需求，預期在台積電的帶領下，台灣半導體業的產值成長將連2年超越全球，可望繼續擔綱台股上漲的主要引擎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

