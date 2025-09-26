月投2萬「VOO八成、0050兩成」到退休！網勸勿過度分散：重疊度太高

台灣人相當喜愛投資ETF，有網友在Dcard發文表示，自己剛踏入投資領域，每月能投入約2萬至2.3萬元資金，主要鎖定ETF長期持有到退休，目前配置為VOO八成、0050兩成，但開始思考是否應加入QQQ。對此，有人主張長期投資無須過度分散，也有人提醒VOO與QQQ重疊度高，應衡量風險與回報。

原PO指出，因台股0050大幅依賴台積電表現，所以有意降低比重，將主力集中於美股市場，並提出兩種可能配置：一是VOO五成、QQQ三成、0050兩成；二是VOO六成、QQQ四成。此外，他也想在有閒錢時買進個股如輝達（NVDA）、特斯拉（TSLA），但擔心與VOO重疊，因而徵詢各方意見。

在留言區，不少網友分享心得，認為長期投資VOO與QQQ差異不大，畢竟持有到退休，最重要是紀律與持續投入。有人直言「VOO會倒的時候就是美國垮台的時候」，並分享自己多年來持續買進VOO，不論價格高低，報酬率仍累積超過四成。另有網友提醒，若真看好台積電，應直接赴美買TSM，而非依賴台股的2330，因台灣市場常受法人操作影響。

多數網友的共識是：VOO具穩健特性，適合長期持有；QQQ雖波動較大，但報酬空間也較高。有人建議以6:4或7:3比例配置VOO與QQQ，再視匯率與風險偏好調整0050的比例。也有人建議乾脆改投VTI或VT，以降低重疊問題，或分散風險至全球市場。

不同意見則聚焦在個股與槓桿操作。有網友認為TSLA等「迷因股」風險過高，不適合作為退休配置；另有人分享自己使用槓桿ETF（如QLD、00631L）的經驗，報酬率雖高但波動驚人，不建議新手涉足。還有人提醒投資人關注AI產業長期趨勢，認為未來十年仍有成長空間，可作為額外配置考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。