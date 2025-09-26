快訊

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

用iPhone不用買Apple Watch了！蘋果iOS被爆支援Wear OS手錶

聽新聞
0:00 / 0:00

月投2萬「VOO八成、0050兩成」到退休！網勸勿過度分散：重疊度太高

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資0050。圖／本報資料照片
網友投資0050。圖／本報資料照片

台灣人相當喜愛投資ETF，有網友在Dcard發文表示，自己剛踏入投資領域，每月能投入約2萬至2.3萬元資金，主要鎖定ETF長期持有到退休，目前配置為VOO八成、0050兩成，但開始思考是否應加入QQQ。對此，有人主張長期投資無須過度分散，也有人提醒VOO與QQQ重疊度高，應衡量風險與回報。

原PO指出，因台股0050大幅依賴台積電表現，所以有意降低比重，將主力集中於美股市場，並提出兩種可能配置：一是VOO五成、QQQ三成、0050兩成；二是VOO六成、QQQ四成。此外，他也想在有閒錢時買進個股如輝達（NVDA）、特斯拉（TSLA），但擔心與VOO重疊，因而徵詢各方意見。

在留言區，不少網友分享心得，認為長期投資VOO與QQQ差異不大，畢竟持有到退休，最重要是紀律與持續投入。有人直言「VOO會倒的時候就是美國垮台的時候」，並分享自己多年來持續買進VOO，不論價格高低，報酬率仍累積超過四成。另有網友提醒，若真看好台積電，應直接赴美買TSM，而非依賴台股的2330，因台灣市場常受法人操作影響。

多數網友的共識是：VOO具穩健特性，適合長期持有；QQQ雖波動較大，但報酬空間也較高。有人建議以6:4或7:3比例配置VOO與QQQ，再視匯率與風險偏好調整0050的比例。也有人建議乾脆改投VTI或VT，以降低重疊問題，或分散風險至全球市場。

不同意見則聚焦在個股與槓桿操作。有網友認為TSLA等「迷因股」風險過高，不適合作為退休配置；另有人分享自己使用槓桿ETF（如QLD、00631L）的經驗，報酬率雖高但波動驚人，不建議新手涉足。還有人提醒投資人關注AI產業長期趨勢，認為未來十年仍有成長空間，可作為額外配置考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VOO QQQ 分散風險 ETF 台股 Dcard 台積電 0050元大台灣50

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

台股下跌⋯股民感嘆：還有救嗎？網曝是「撿便宜」時機

普發一萬元怎麼花？網喊丟股市：加碼一張0050

台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

相關新聞

00905、0050、00692…老牌、中生代或最菜的市值型ETF都很好！重點是長期不間斷的投入

一位親戚想看版主的股票庫存，版主直接打開APP給親戚看，親戚很羨慕的看著版主持有的股票數量與帳面獲利，然後就是一連串的抱怨沒有參與到股市多頭、欣羨版主持股的低成本。 版主投資什麼標的其實早早就告

00918定期定額戶數暴增151％！打敗00929、00940衰退潮

台股投資熱潮延續至定期定額市場，ETF定期定額總戶數持續攀高。不過高股息ETF的降息風，似乎也讓定期定額戶數出現分歧走勢。根據證交所、投信投顧公會公布之8月最新數據，相較去年同期，整體高股息ETF定期

AI算力引爆電力需求！潔淨能源成新顯學 法人點名「這檔ETF」後市看旺

根據國際能源署（IEA）最新報告，在AI與數據中心需求帶動下，全球相關電力消耗至2026年恐較2022年翻倍，總量直逼日本全國用電量。這代表全球AI軍備競賽全面開打，背後龐大的電力消耗正對各國電網形成

月投2萬「VOO八成、0050兩成」到退休！網勸勿過度分散：重疊度太高

台灣人相當喜愛投資ETF，有網友在Dcard發文表示，自己剛踏入投資領域，每月能投入約2萬至2.3萬元資金，主要鎖定ETF長期持有到退休，目前配置為VOO八成、0050兩成，但開始思考是否應加入QQQ。對此，有人主張長期投資無須過度分散，也有人提醒VOO與QQQ重疊度高，應衡量風險與回報。

普發一萬元怎麼花？網喊丟股市：加碼一張0050

政府宣布普發一萬元現金，引發網友熱議如何規劃使用這筆資金。有投資人關心是否能藉由進場股市或加碼ETF獲取長期報酬，但更多人則認為金額有限，日常生活開銷即可迅速消耗殆盡。討論區內形成「投資派」與「消費派」兩大陣營，反映民眾對資金運用的不同心態。

ETF是給輸家玩？《富爸爸》作者嘲：散戶夫妻最好的選擇...讚川普行政命令3資產大漲

怎麼樣才算聰明的投資者？理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)又有新見解！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。