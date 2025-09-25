巨鯨轉帳賣壓 以太幣五日跌近一成

以太幣（ETH）近五日跌幅接近10％，價格逼近4,000美元大關。幣圈專家指出，從技術面觀察，MACD指標轉負、EMA呈下降趨勢，顯示市場已趨近熊市，短線處於超賣狀態，中期則觀察其升級發展前景。

幣圈專家分析指出，雖然機構投資人仍持有大量以太幣ETF，但近期資金出現鬆動。統計顯示，以太幣ETF近來淨流出超過9,000萬美元；同時，幣安鏈上也觀察到巨鯨轉帳跡象，顯示拋壓加重。

不過，以太坊預計於今年底進行升級，將有助於提升擴展性並降低交易成本，料將成為中長期的重要催化劑。短期波動雖難免，中期則需觀察其升級發展潛力是否反應在價格上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。