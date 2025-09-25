00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

早上在某社團看到一篇文章有一些想法，剛好讓我來分享這幾年的理財心得。這篇文章提到00940，且計算報酬率，發現他在2024~2025這段區間勝過00878及00919，就數據分析來看，也許並沒有錯，但我還是不會去挑選00940。 怎麼說呢？我對00940沒有偏見，只是就選擇標的來說，有更好的選擇。那我們就來看看，如何選擇可以有更好的獲利！他的文中提到，是以股息為出發點，所以，我們先放下配息可能較少的市值型或目前股息多少仍不確定的主動式ETF。那有哪一些會更好？ 文中00940條件敘述：目前的配息率約是3~5%左右，報酬率查了一下，一年目前是3.85%（資料來源為MoneyDJ，日期2025/9/25) 那我們來看一下幾種不同的標的：

2025-09-25 11:28