00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠
00878 VS 00919比價效應 期許一起往上
00878 vs 00919比價效應正要發酵
最近看盤面，大家應該都發現一件有趣的事：00878與00919的股價，已經咬得相當接近。
這種「比價效益」，在高股息ETF裡特別明顯，因為兩檔商品的定位相近：00878主打「永續高息」，成分股以大型權值股為核心，穩健取向，配息也相對穩定。00919則是「精選高息」，選股更偏重短期殖利率，近幾次配息金額亮眼，讓存股族很有感。
當兩檔ETF價格差不多時，市場心態就會出現「比誰划算」的氛圍。
如果00919股價稍低，投資人可能會覺得「買00919，現金流比較多」，如果00878價格壓回，很多人又會覺得「00878基本盤穩健，撿便宜」。
最後的結果 往往是兩檔ETF會互相帶動
00878和00919的存在，讓高股息ETF的格局更熱鬧，投資人有更多選擇。這不僅是一種競爭，也是推力。只要台股整體高息氛圍不變，這兩檔都有機會在比價效應下，一起往上走。
00878：穩健、分散、長期填息能力強
00919：靈活、殖利率高，短期配息感受明顯
當00878與00919股價如此接近，比價效應會讓兩檔彼此拉抬。這正是市場的另一種動能，除了政策與資金，還有人性心理在推動。
最終結果如何，可能過個幾天就會比較明朗…話說，一起往上走，豈不美哉？
話說，0056老大哥近期已經越走越遠啦！回頭看著小老弟們。
◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
