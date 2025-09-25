這檔銅 ETF 強漲逾5% 法人如此看後市
期街口道瓊銅 ETF（00763U）25日開盤後持續走揚，漲幅超過5%，擺脫7月底以來的橫盤區間。法人表示，短線有刺激銅價走揚消息，中期展望也仍具走揚空間。
國際銅價周三（24日）大漲超過3%，美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦發生事故，可能無法履行該礦的供應合約；格拉斯伯格礦場是全球第二大銅礦，占全球產量的3%。
街口投信展望銅第4季將面臨「供給持續緊張」與「需求穩步回升」的矛盾格局，預期銅價將呈現「短期波動，長期樂觀」的趨勢。
一、近期供需變化與挑戰：
1.全球銅供應受到主要產銅國維修、罷工、天災及開採不易影響，產能受限。
2.反映銅精礦供應狀況的TC/RC指數持續處於低檔，顯示全球銅精礦供應極度緊缺 。
3.中國大陸預計今年精煉銅產量創高，但受原料短缺及設備維護高峰影響，產量恐出現反季節性下降 。
二、未來需求的成長動能：
1.短期需求因傳統淡季及美國關稅影響而有所回落，但聯準會進入降息週期，有利於銅價穩定。
2.長期來看，受惠於能源轉型（如電網與電動車）和人工智慧（如數據中心）等新興領域的強勁需求，
3.銅需求前景依然看好 。
三、產業動向與價格預測：
1.雖然市場短期內可能因關稅政策與供應鏈重組而波動，但整體基本面仍提供堅實支撐 。
2.根據彭博社彙整的預測數據，銅價平均值預計將從2025年第3季穩步上升至2026年第四季 。
四、未來重要的關鍵議題：
1.美國將銅列入關鍵礦物清單，透過政策鼓勵國內開採，減少對進口的依賴 。
2.全球主要廢銅回收地區（美國、歐洲、中國）各自面臨不同的回收困境 。
3.長期展望：IEA報告2030年之後，即使最保守情境，供應仍無法滿足需求，將導致長期供給缺口 。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
