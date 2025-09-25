這檔銅 ETF 強漲逾5% 法人如此看後市

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期街口道瓊銅 ETF（00763U）25日開盤後持續走揚，漲幅超過5%，擺脫7月底以來的橫盤區間。法人表示，短線有刺激銅價走揚消息，中期展望也仍具走揚空間。

國際銅價周三（24日）大漲超過3%，美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦發生事故，可能無法履行該礦的供應合約；格拉斯伯格礦場是全球第二大銅礦，占全球產量的3%。

街口投信展望銅第4季將面臨「供給持續緊張」與「需求穩步回升」的矛盾格局，預期銅價將呈現「短期波動，長期樂觀」的趨勢。

一、近期供需變化與挑戰：

1.全球銅供應受到主要產銅國維修、罷工、天災及開採不易影響，產能受限。

2.反映銅精礦供應狀況的TC/RC指數持續處於低檔，顯示全球銅精礦供應極度緊缺 。

3.中國大陸預計今年精煉銅產量創高，但受原料短缺及設備維護高峰影響，產量恐出現反季節性下降 。

二、未來需求的成長動能：

1.短期需求因傳統淡季及美國關稅影響而有所回落，但聯準會進入降息週期，有利於銅價穩定。

2.長期來看，受惠於能源轉型（如電網與電動車）和人工智慧（如數據中心）等新興領域的強勁需求，

3.銅需求前景依然看好 。

三、產業動向與價格預測：

1.雖然市場短期內可能因關稅政策與供應鏈重組而波動，但整體基本面仍提供堅實支撐 。

2.根據彭博社彙整的預測數據，銅價平均值預計將從2025年第3季穩步上升至2026年第四季 。

四、未來重要的關鍵議題：

1.美國將銅列入關鍵礦物清單，透過政策鼓勵國內開採，減少對進口的依賴 。

2.全球主要廢銅回收地區（美國、歐洲、中國）各自面臨不同的回收困境 。

3.長期展望：IEA報告2030年之後，即使最保守情境，供應仍無法滿足需求，將導致長期供給缺口 。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 關稅 ETF

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

00878 VS 00919比價效應 期許一起往上 00878 vs 00919比價效應正要發酵 最近看盤面，大家應該都發現一件有趣的事：00878與00919的股價，已經咬得相當接近。

006208定期定額一年帳上報酬17％…轉0050分散比較？網建議：還不如改成美股

一名投資人分享，自己從去年開始定期定額投資富邦台50（006208），每月投入3000元，如今一年下來約有17%的報酬。雖然數字亮眼，但因本金較小，實際獲利金額有限，讓他開始思考是否應該調高扣款金額至

台股2萬6不是高點！第四季行情蓄勢待發 達人：小資族買00878輕鬆跟上漲幅

根據國泰金控發布的「國民經濟信心調查」顯示，景氣展望與大額消費意願明顯轉佳，股市樂觀指數走高，隨著全球貿易不確定性下降，民眾對台股的樂觀指數上揚至 6.2，風險偏好指數也提升至 8.3，反映民間投資信心正在回穩，國泰投信認為，在此信心基礎之下，融資餘額也未達前波高點，因此中長期資金可積極配置於股票型ETF，以捕捉股市潛在的上行機會。 股票型ETF百百種該怎麼選？國泰投信建議，可鎖定高股息ETF，在衡量標的效益時，單看「股價漲跌」不夠全面，參考「含息總報酬」會更貼近實際情況。

0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

一位投資人分享自己從高股息ETF起步、打算轉向市值型ETF的投資心路歷程。持有90張0056、帳上獲利約33%，希望能提高資產增長效率，但也擔心當前大盤位階過高，操作時機與方式成為最大難題，向網友請益

近半年最強海外主題 ETF 全數上漲逾兩成

2025年海外ETF表現強勁，其中，主題式ETF表現吸睛，投資主題緊跟長期趨勢與波段動能，觀察近半年表現最強前十名海外E...

00940區間勝過00878、00919？泰北哥：長線標的要看報酬率、本金不能減少

早上在某社團看到一篇文章有一些想法，剛好讓我來分享這幾年的理財心得。這篇文章提到00940，且計算報酬率，發現他在2024~2025這段區間勝過00878及00919，就數據分析來看，也許並沒有錯，但我還是不會去挑選00940。 怎麼說呢？我對00940沒有偏見，只是就選擇標的來說，有更好的選擇。那我們就來看看，如何選擇可以有更好的獲利！他的文中提到，是以股息為出發點，所以，我們先放下配息可能較少的市值型或目前股息多少仍不確定的主動式ETF。那有哪一些會更好？ 文中00940條件敘述：目前的配息率約是3~5%左右，報酬率查了一下，一年目前是3.85%（資料來源為MoneyDJ，日期2025/9/25) 那我們來看一下幾種不同的標的：

