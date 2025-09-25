006208定期定額一年帳上報酬17％…轉0050分散比較？網建議：還不如改成美股

一名投資人分享，自己從去年開始定期定額投資富邦台50（006208），每月投入3000元，如今一年下來約有17%的報酬。雖然數字亮眼，但因本金較小，實際獲利金額有限，讓他開始思考是否應該調高扣款金額至4500～5000元，進一步提升資產成長效率。

他也提到，除了加碼外，也在考慮是否將部分資金轉向同樣追蹤大盤的0050，以進行更有效的分散與比較。他坦言資金有限，想在穩健的前提下做出更有效率的資金配置，因此上網請益網友建議。

多數網友給予正面回應，肯定原PO操作策略正確「17%已經贏很多人，繼續扣就對了」、「ETF已經分散風險了，All in沒問題」、「一樣的東西不用分散買，0050與006208追同指數，選一檔就好」。也有人鼓勵有閒錢就加碼，或建議若擔心集中風險，可轉向美股ETF如VOO、VT，或選擇不同策略的多因子ETF進行分散布局。

不過也有網友提出反向意見，提醒原PO應看清投入本金的限制「報酬率再高，本金小也沒感覺，關鍵是投入額」、「一個月3000，其實根本不需要管太多，當做第二退休金擺著就好」、「想分散不如改成美股，台股ETF選多其實重疊度高」。另有人建議加碼要考量生活壓力，不需要為了加碼而讓自己陷入負擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。