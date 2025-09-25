快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

006208定期定額一年帳上報酬17％…轉0050分散比較？網建議：還不如改成美股

聯合新聞網／ 綜合報導
006208從每月3000元定期定額開始，一年後達成17%報酬！投資人考慮加碼至5000元，並評估是否轉向0050配置資金。記者杜建重／攝影
006208從每月3000元定期定額開始，一年後達成17%報酬！投資人考慮加碼至5000元，並評估是否轉向0050配置資金。記者杜建重／攝影

一名投資人分享，自己從去年開始定期定額投資富邦台50（006208），每月投入3000元，如今一年下來約有17%的報酬。雖然數字亮眼，但因本金較小，實際獲利金額有限，讓他開始思考是否應該調高扣款金額至4500～5000元，進一步提升資產成長效率。

他也提到，除了加碼外，也在考慮是否將部分資金轉向同樣追蹤大盤的0050，以進行更有效的分散與比較。他坦言資金有限，想在穩健的前提下做出更有效率的資金配置，因此上網請益網友建議。

多數網友給予正面回應，肯定原PO操作策略正確「17%已經贏很多人，繼續扣就對了」、「ETF已經分散風險了，All in沒問題」、「一樣的東西不用分散買，0050與006208追同指數，選一檔就好」。也有人鼓勵有閒錢就加碼，或建議若擔心集中風險，可轉向美股ETF如VOOVT，或選擇不同策略的多因子ETF進行分散布局。

不過也有網友提出反向意見，提醒原PO應看清投入本金的限制「報酬率再高，本金小也沒感覺，關鍵是投入額」、「一個月3000，其實根本不需要管太多，當做第二退休金擺著就好」、「想分散不如改成美股，台股ETF選多其實重疊度高」。另有人建議加碼要考量生活壓力，不需要為了加碼而讓自己陷入負擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 VT VOO ETF 市值型

延伸閱讀

除00918撐住場面外…00713、00915、00919真的是慘不忍睹！棒棒：死亡之組績效變差

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

台股創新高只有我還在賠！她哀號：ALL IN兩年套牢求股災來救命

相關新聞

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

00878 VS 00919比價效應 期許一起往上 00878 vs 00919比價效應正要發酵 最近看盤面，大家應該都發現一件有趣的事：00878與00919的股價，已經咬得相當接近。

006208定期定額一年帳上報酬17％…轉0050分散比較？網建議：還不如改成美股

一名投資人分享，自己從去年開始定期定額投資富邦台50（006208），每月投入3000元，如今一年下來約有17%的報酬。雖然數字亮眼，但因本金較小，實際獲利金額有限，讓他開始思考是否應該調高扣款金額至

台股2萬6不是高點！第四季行情蓄勢待發 達人：小資族買00878輕鬆跟上漲幅

根據國泰金控發布的「國民經濟信心調查」顯示，景氣展望與大額消費意願明顯轉佳，股市樂觀指數走高，隨著全球貿易不確定性下降，民眾對台股的樂觀指數上揚至 6.2，風險偏好指數也提升至 8.3，反映民間投資信心正在回穩，國泰投信認為，在此信心基礎之下，融資餘額也未達前波高點，因此中長期資金可積極配置於股票型ETF，以捕捉股市潛在的上行機會。 股票型ETF百百種該怎麼選？國泰投信建議，可鎖定高股息ETF，在衡量標的效益時，單看「股價漲跌」不夠全面，參考「含息總報酬」會更貼近實際情況。

0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

一位投資人分享自己從高股息ETF起步、打算轉向市值型ETF的投資心路歷程。持有90張0056、帳上獲利約33%，希望能提高資產增長效率，但也擔心當前大盤位階過高，操作時機與方式成為最大難題，向網友請益

近半年最強海外主題 ETF 全數上漲逾兩成

2025年海外ETF表現強勁，其中，主題式ETF表現吸睛，投資主題緊跟長期趨勢與波段動能，觀察近半年表現最強前十名海外E...

00940區間勝過00878、00919？泰北哥：長線標的要看報酬率、本金不能減少

早上在某社團看到一篇文章有一些想法，剛好讓我來分享這幾年的理財心得。這篇文章提到00940，且計算報酬率，發現他在2024~2025這段區間勝過00878及00919，就數據分析來看，也許並沒有錯，但我還是不會去挑選00940。 怎麼說呢？我對00940沒有偏見，只是就選擇標的來說，有更好的選擇。那我們就來看看，如何選擇可以有更好的獲利！他的文中提到，是以股息為出發點，所以，我們先放下配息可能較少的市值型或目前股息多少仍不確定的主動式ETF。那有哪一些會更好？ 文中00940條件敘述：目前的配息率約是3~5%左右，報酬率查了一下，一年目前是3.85%（資料來源為MoneyDJ，日期2025/9/25) 那我們來看一下幾種不同的標的：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。