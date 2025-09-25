0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

一位投資人分享自己從高股息ETF起步、打算轉向市值型ETF的投資心路歷程。持有90張0056、帳上獲利約33%，希望能提高資產增長效率，但也擔心當前大盤位階過高，操作時機與方式成為最大難題，向網友請益是否該一次換完、或是分批執行。

原PO表示自己在剛出社會後選擇高股息ETF作為穩健入門工具，但十年後發現資產成長略遜於市值型ETF（如0050、006208），因此打算將0056部位全數轉進市值型，再於退休前轉回高股息。提出四種換股方式向網友討教，包括一次性買入、分批轉換等策略。

多數網友支持原PO的轉倉想法，認為若已明確看好市值型ETF的長期潛力，就應該果斷執行，早一點享受資產成長帶來的複利效益。有人直言「這點數量，一次換掉就好，越快越好」，也有過來人分享「一個月前剛換，現在差異已經看得出來」，鼓勵原PO認知改變就不該猶豫。

另有網友建議從股息再投資著手，逐步轉向市值型「退休前這段黃金時間就讓市值型好好發揮，之後再回高息也不遲」。

也有不少網友提醒操作節奏要謹慎，特別是在大盤高點時貿然換股，恐怕進退兩難。有留言指出「現在進市值型，怕買在高點會悶很久」，或是擔憂「若大盤回檔，0056跌，0050也跌，反而換得更差」。

另有人認為投資邏輯應當一致，「轉去市值型就不該再回高股息，否則邏輯矛盾」。亦有網友建議多因子型ETF如00938作為折衷方案，兼顧成長與收益，降低轉換風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。