近半年最強海外主題 ETF 全數上漲逾兩成

2025年海外ETF表現強勁，其中，主題式ETF表現吸睛，投資主題緊跟長期趨勢與波段動能，觀察近半年表現最強前十名海外ETF，投資主題涵蓋：數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科技領域，其中，近半年表現最亮眼的是：國泰數位支付（00909）上漲逾五成、第一金太空衛星（00910）上漲近四成，其餘各檔漲幅也都高達二成以上。

美股各指數漲多回檔，不過，盤面仍有太空衛星等主題ETF股價創新高，第一金太空衛星（00910）、元大航太防衛（00965）兩檔ETF同創掛牌以來股價新高，並以第一金太空衛星ETF今天盤中大漲逾2%，股價正式站上40元關卡，表現最為亮眼。

第一金太空衛星ETF投資最純全球太空衛星類股，受惠近期太空產業利多驅動，成份股股價表現動能強勁。第一金太空衛星ETF經理曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入、國防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基礎建設需求；此外，太空衛星技術成熟與成本下降，曾萬勝舉例，像是：衛星、發射器、衛星元件等技術進階，也帶來中小型衛星投資機會。

曾萬勝也看好，近期太空衛星技術與AI、大數據的結合應用，像是空間資訊服務，如：農業、地理環境監控、災害監測、能源及資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求大幅攀升，也吸引不少科技資金流入相關類股。

受惠產業利多、政府合約挹注等，第一金太空衛星ETF多檔成份股股價飆漲，也使得第一金太空衛星ETF股價一舉衝上40元。9月23日成份股股價上漲逾13%的美國航太製造商Redwire，今年併購從事無人機事業的Edge Autonomy，該公司獲烏克蘭無人機訂單消息激勵股價強勁表現，近期Redwire還取得歐洲太總署訂單。

此外，股價表現強勁的還有AST Spacembile，23日股價上漲也逾12%，該公司布佈署低軌衛星，提供手機直連衛星服務，與墨西哥電信業者也積極展開電信版圖佈署等，近期再獲得投資資金挹注，佈署衛星，此外，預計新發射Bluebird系列衛星也進入組裝、測試階段。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，採取大語言模進行成份股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，每年兩次進行成份股檢視及權重調整，9月剛完成持股調整，這次共有五檔成份股刪除、五檔成份新增。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。