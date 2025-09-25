00940區間勝過00878、00919？泰北哥：長線標的要看報酬率、本金不能減少

早上在某社團看到一篇文章有一些想法，剛好讓我來分享這幾年的理財心得。這篇文章提到00940，且計算報酬率，發現他在2024~2025這段區間勝過00878及00919，就數據分析來看，也許並沒有錯，但我還是不會去挑選00940。

怎麼說呢？我對00940沒有偏見，只是就選擇標的來說，有更好的選擇。那我們就來看看，如何選擇可以有更好的獲利！他的文中提到，是以股息為出發點，所以，我們先放下配息可能較少的市值型或目前股息多少仍不確定的主動式ETF。那有哪一些會更好？

文中00940條件敘述：目前的配息率約是3~5%左右，報酬率查了一下，一年目前是3.85%（資料來源為MoneyDJ，日期2025/9/25)

那我們來看一下幾種不同的標的：

1. 高股息：這兩年一些原本很受關注的標的，例如：00878、00919報酬率這段時間都不太好，0056及00918目前看起來比較好一些，但是，就長期來看，這幾支都是沒太大問題的，不要只看這一兩年的數據。

2. 債券：若以00940的配息來看，那用公司債就很容易打敗他了，投資等級債約5~6%左右，00720b、00725b、00937b、00933b等，非投資等級債約6~8%有00945b、00953b等。報酬率來說，短期受匯率影響，長期來說，並不會太差。

3. 基金：這邊選擇就很多了，跟一些主打基金的老師，我的方向不太一樣，會以現金流為核心考慮，但是，也會顧及報酬率，試想如果都不管報酬率，那一堆股息是拿心酸的嗎？就是左手轉給右手而已，對吧？

所以，常關注我的文章的朋友，可能會發現，我提供給大家參考的基金，怎麼跟一些基金老師的，都不一樣！我並不是不知道誰的報酬率較高，而是要找到兼具現金流的，反而不是那麼容易。

一些有名的老師推薦的高報酬基金，我也有少量收藏，這部分有機會再來談談，以今天的主題來看，要找每個月穩定發息，且報酬率穩定成長的標的，這其實並不容易。

舉例來說：有一些老師會提到科技型基金，科技基金的確報酬率高的時候很高，但也很不穩定，殺下來的時候也很嚇人，台灣某些不錯的基金，像野村、統一等發行台灣島內的基金，他們雖然也大部分是電子科技為主也算科技型，但因為台灣的股市環境來說，還是比國外一些科技基金穩定多了。

講回重點，哪一些是能讓你每個月錢會自動入帳，且長期本金不會減少的？(報酬率長期是正向的意思)，大概有3類：

1. 平衡型基金：股債合一，雖然短期仍可能因匯率因素波動，但就經驗來看，他是一種平衡的不錯的標的，且很多家的都是半年或一年，才會調整配息金額，也就是你不用每個月擔心，下個月的配息是否會減少。

這對很多依靠這個來生活或繳房貸的人，有充分的時間應變，因為多半是每年固定時間調整，其他時間也不用管。(注意：指的是某一些基金，不是每一支，要自己會查資料)。

2. 債券型基金：這種的配息也超級穩定，有的甚至於很多年都不調，但要注意債券的報酬率，仍要有某種程度的成長，若找不到合適的，就都配平衡型的基金就好。目前我手上也只留存一檔而已，這類型的基金不好找。

3. 股票型基金：會有人有疑問，股票型那配息很少吧？其實不會，一樣有8%左右，只是它的波動起伏還是會比平衡型大，但報酬率會高於平衡型很多。

所以，若是僅買基金的朋友，也適合搭配至少一檔這類型的，挑選上要注意，這類型還是與科技型基金不同，但沒經驗的朋友，當然是分不出來的，多做功課就能分出差異了！

雖然，今天只聊觀念，沒有提供實際標的，但方向對了才不會選擇錯誤，假如選擇正確，每年複利成長，財富或財務自由，都是遲早的事！

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。