台股2萬6不是高點！第四季行情蓄勢待發 達人：小資族買00878輕鬆跟上漲幅

根據國泰金控發布的「國民經濟信心調查」顯示，景氣展望與大額消費意願明顯轉佳，股市樂觀指數走高，隨著全球貿易不確定性下降，民眾對台股的樂觀指數上揚至 6.2，風險偏好指數也提升至 8.3，反映民間投資信心正在回穩，國泰投信認為，在此信心基礎之下，融資餘額也未達前波高點，因此中長期資金可積極配置於股票型ETF，以捕捉股市潛在的上行機會。

股票型ETF百百種該怎麼選？國泰投信建議，可鎖定高股息ETF，在衡量標的效益時，單看「股價漲跌」不夠全面，參考「含息總報酬」會更貼近實際情況。

根據Bloomberg數據顯示，台灣加權報酬指數，近10年的股息貢獻度有將近4成（39.76%），近20年的股息貢獻度更是將近6成（58.80%），顯見股息是台股總報酬組合中的重中之重，若還是不曉得該怎麼選，可以參考有「國民ETF」之稱的00878，該基金憑藉均衡的成分股配置，加上季配息機制，穩坐台股ETF受益人數冠軍寶座，截至8/29，超過182萬人持有。

00878基金經理人游日傑表示，00878均衡布局AI科技、金融題材之標的，成分股包含金融保險類股29.8%、電腦及周邊設備族群22.86%，以及半導體族群21.96%，買進00878等於一手掌握國泰金、中信金、聯電、聯發科、日月光等熱門企業，不僅有望捕捉台股成長契機，在產業輪動時也有機會掌握獲利商機。

國泰投信ETF研究團隊指出，經濟部統計處最新公布的8月外銷訂單為600.2億美元，連七紅寫下歷年同期新高，年增率達19.5%，展望年底進入歐美消費旺季，加上AI動能加持之下，全年接單金額有望再創新高，對以出口導向為主的台股產業來說，是極強的正向支撐。

建議投資人可把握機會，逢低加碼買進，若擔心時機抓不準，可採定期定額分批進場，最重要的是要耐住性子，每個月自律存股，有望累積可觀財富。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。