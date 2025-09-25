對00940苛責太快0056當年也曾腰斬？網：它扛過風風雨雨另一檔有嗎

元大台灣價值高息（00940）自發行以來熱度驚人，被市場視為新一代配息神器，但經過近一年市場洗禮，卻逐漸從人氣巨嬰變成被動謾罵的對象。網友討論從成分邏輯、操作策略延伸至政治意涵，意見兩極。

原PO質疑市場對00940的苛責太快，指出就算是0056當年也曾腰斬，直到多年後才翻身。他認為應該給00940更多時間觀察，並認為名字中的「台灣價值」可能是造成情緒性反彈的原因之一。但此論點引來不少網友砲轟，認為與政黨連結並不成立，關鍵在選股品質與報酬表現。

有部分網友認為市場過於嚴苛，主張給00940多點時間發酵，甚至點出低點進場者已經獲利「七塊半買到現在是爽的啊」、「選股邏輯其實可以，後續再觀望囉」、「0056以前也跌過啊，有些人選擇看長期」、「在股板要抱著他嘴任他嘴的心態，保持自我就好」。

但更多人對原PO論點不以為然，砲火集中在ETF本質與選股結構「靠台灣價值就想抱20年也太韭菜」、「0056扛過風風雨雨，940有嗎」、「選股邏輯注定選到沉水股」、「給時間？那也該給宏達電時間成台積電」。另有不少人批評原PO偷渡政治「你這是政黑文」、「斷章取義還開地圖砲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。