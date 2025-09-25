0050納入公司業績不太好的「康霈」不妥？被動型ETF遊戲規則就是這樣
今天看到一則新聞，內容大概是台灣五十最新納入的成份股當中有一檔生技股「康霈」，這家公司的業績不太好，僅是靠著市值大而擠進台灣五十的行列。
其實被動型的ETF遊戲規則就是這樣，在ETF發行的公開說明書上就寫得很清楚，人家就是有達到標準就入列。
但是才一家公司，大家現在也不用太大驚小怪，畢竟權重並不高，影響也不會太大。從這邊也能夠看出來，ETF的好處就是成份股夠分散，相對的風險也被分散掉，換句話說就是如果有哪一檔不夠好，其他的成份股弟兄也是可以cover！
投資ETF就是剛開始的時候研究篩選機制，定期看ETF的績效，裡面的成份股靠著機制篩選出來，經常不用我們擔心太多，平時就不用為了裡面的一檔個股來煩惱啦！
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
