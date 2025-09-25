快訊

降息不急！鮑爾釋出保守訊號…債券還能買？小童曝00679B、00937B操作建議

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
債券價格反應節奏緩慢！儘管正式啟動降息，債券反應並非大漲，主因鮑爾態度轉趨保守，價格呈現短期回檔修正。(美聯社)
嗨大家好，我是小童。

正式降息之後，債券到底該買還是該賣？以及美元在回升之後，會開始因為降息走貶，進而影響到債券嗎？那今天我們除了會分析這些問題之外，還會跟大家分享幾檔熱門的債券ETF最新關鍵區域，應該如何規劃。

不急著降息？

那首先這次的降息一碼，聯準會主席鮑爾說是為了風險管理。也就是說，他也知道勞動市場正在疲軟，甚至川普不斷施壓，因此還是意思意思先降一下。但後續他又表示將會逐次的開會議做決策，不急著斷定後兩次也會如期降息。那為什麼會這樣說呢？

其實主要還是因為川普對等關稅的問題。雖然目前來看CPI還算是處於相對低檔，但連前段時間高利率的情況都沒辦法讓它繼續往下，這時候如果再搭上關稅跟降息的話，確實是有機會產生通膨再起的疑慮。因此，這也是鮑爾目前最擔心的地方，自然他也不敢斷定後兩次會不會百分之百的如期降息，還是要觀察經濟數據的發展狀況。

那也因為這樣，所以在剛公布降息的時候，雖然債券價格是有往上漲，但因為鮑爾釋出一些相對保守的言論，因此又讓債券開始收斂。

而這也就像我之前說的，我們不要去期待債券會有大漲的行情；假如你真的是要賺價差的話，那還是去選股票或其他標的會比較好。

目前債券比較大的機率，還是會走一個緩漲格局，比較適合你當股市高檔防守用的配置工具！

美元再貶值？

那再來很多人會問，到底美元從前幾個月的強力貶值到現在又回升，那還會不會因為降息進而讓它繼續貶值啊？如果貶值的話，我手上的債券ETF不就又要吃到匯損了？所以要趕快賣？

那關於這個問題，其實我之前也分享過。以目前來看，美國很難像疫情當時無止盡的降息。尤其目前卡了一個通膨疑慮，因此以目前多數的利率分析來看，降息目標還是有蠻大的機率會落在3.5%上下。而即便屆時真的降到3.5好了，但其實也還是比我們台灣的實質利率還要高啊！

那本質上，美元跟台幣其實還是存在一定的套匯空間，自然就不太可能無限貶值。尤其鮑爾他這種偏向保守式的降息，那就也不會讓匯率波動得太快。

因此我的看法是，目前30元附近的美元，不只是處於長期的平均之外，更是一個進可攻、退可守的價位，自然也就不用太擔心會替債券ETF帶來什麼太嚴重的衝擊！

債券ETF的關鍵區域

而回到價量分析的部分，到底債券ETF的關鍵區域，我們要怎麼規劃呢？

先來看00679B的部分。如果你有在四月跟著我們一起賣債轉股，然後等到七月底正式出現轉勢訊號再做進場的話，那其實可以非常好地避開為期三個月的下跌，跟掌握起漲的時機。如果你七月進場到現在的話，至少都還算是穩穩地有4%的獲利。

當然如果你拿去跟股市相比，一定是不堪入目。但至少短短一兩個月有4%，以防守的角度來看，也算是非常不錯了。那後續的話，因為趨勢都還是在多方，所以我自己會傾向續抱，尤其我也說過我布局是為了防守用，並不是拿來當進攻的工具。

但如果你是空手，然後很想進場的話，我自己會建議可以留意圖中黑色框框的密集成交區，再作觀察。而潛在空間的話，上方27.5或29都算是長期可以期待的。

而00937B也是很多人問的。還記得當時七月穆迪調降信評的時候，我有上片分享，我說歷史經驗來看，往往當穆迪開始調降信評，但卻也是債券開始觸底反彈的時機。而那時候我還記得有不少人說我瞎扯，說什麼債券就是爛啦、不值得持有、早就該賣了。

但如果你真的是那時候砍的話，我們現在回過頭來看，那還真的是砍在相對低點。所以歷史雖然不會百分之百的一樣，但至少背後的邏輯跟環境情緒，都是我們可以以此借鏡的。

而到了現在你問我小童，00937B還可以追嗎？我會認為如果你是會顧慮價差的話，那先不要。可以等觀察有沒有機會回到下方的紅色區塊附近，那我們再做新的進場留意。

反之，如果你買它就只是單純為了領配息的話，那我會認為目前持續佈局也是很好的選擇，你的目標是債息而非價差。同理，00933B金融債的邏輯也是一樣！

因此結論就是：

債券ETF的趨勢還是在多方，那我們就持續偏多操作。但進場之前，一定要先確認自己的目標是什麼，再來佈局。如果你今天是為了領息的話，那目前多數的商品也都還算是相對低檔，拿來當資產配置或領息的商品是完全可以的。

但如果今天你是為了想賺降息的價差的話，那不妨等待下一次的起漲，或是轉往操作股票，都還會比你去買債券還來得有效率。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ 00933B國泰10Y+金融債ETF 00679B元大美債20年

小童 x Happy Trading Life

追蹤

