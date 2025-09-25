除00918撐住場面外…00713、00915、00919真的是慘不忍睹！棒棒：死亡之組績效變差

快訊

棒棒的理財失控週記
00918撐住場面、年息率仍亮眼，若想穩健收息，選對標的、分散配置仍是關鍵。中央社
高股息今年三現象

10%年息率校正回歸中

去年底開始，許多高股息開始調降配息，由00915大幅腰斬先開始，接著換00918、0056、00878、00713，00919最後壓軸。

這些標的當中，就屬00915狀態最慘，去年績效王、今年墊底王，雖然0056、00919、00918調降配息，但換算年息率，都起碼還有8-9%，只有00713，直接下滑到6%。

高股息死亡之組績效變差

最受矚目的是高股死亡之組，今年以來的績效（9/23）除了00918撐住場面外，其他三檔（00713、00915、00919）真的是慘不忍睹。

高股息ETF新兵慢慢減產

由於2023年高股息績效卓越、年配息10%，2024年出現了一堆月配新兵來搶攻市場，隨著績效變差、長期破發，再怎麼樣花招百出的高息新兵上市，流量密碼都很差，2025年的新兵產量也跟著下降。

突然有點哀傷
不過高股息依舊是被動收入工具之一

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

