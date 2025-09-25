主題式ETF 火力全開

今年海外ETF表現強勁，其中，主題式ETF火力十足，表現吸睛，投資主題緊跟長期趨勢與波段動能，觀察近半年表現最強前十名海外ETF，投資主題涵蓋：數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科技領域。

其中，近半年表現最亮眼的是：國泰數位支付（00909）上漲逾五成、第一金太空衛星上漲近四成，其餘各檔漲幅也都高達兩成以上。

太空衛星等主題ETF股價昨（24）日創新高，第一金太空衛星、元大航太防衛兩檔ETF同創掛牌以來股價新高，並以第一金太空衛星ETF昨天盤中大漲逾2%，股價正式站上40元關卡，表現最為亮眼。

第一金太空衛星ETF投資最純全球太空衛星類股，受惠近期太空產業利多驅動，成分股股價表現動能強勁。第一金太空衛星ETF經理曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入、國防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基礎建設需求。此外，太空衛星技術成熟與成本下降，曾萬勝舉例，像是：衛星、發射器、衛星元件等技術進階，也帶來中小型衛星投資機會。近期太空衛星技術與AI、大數據的結合應用，像是空間資訊服務，如：農業、地理環境監控、災害監測、能源及資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求大幅攀升，也吸引不少科技資金流入相關類股。

國泰全球數位支付服務ETF經理人楊庭杰表示，川普政府積極支持加密貨幣市場拓展的立法重點相當堅定，美國7月公布川普簽署的《GENIUS 法案》，提供穩定幣量身打造的聯邦框架；還有另一份討論中的《數位資產市場清晰法案》（CLARITY Act），積極建立相關的法令制度，帶動市場交易氛圍，美國多個州已提出數位資產納入戰略儲備的討論案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。