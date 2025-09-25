凱基雙核收息ETF 上市

臺灣證券交易所昨（24）日舉行凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）上市掛牌典禮。證交所表示，這是國內首檔結合台股與全球債券的平衡型ETF，也是第八檔上市掛牌的主動式ETF，不僅為台灣ETF市場開創了全新的發展階段，也為投資人提供了更多元化的資產配置選擇。

證交所董事長林修銘表示，這檔ETF成功發行，代表台灣ETF市場邁向全新的發展階段，也為台灣「亞洲資產管理中心」的目標再邁進一大步。

這檔ETF追蹤的指數為「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」，該指數是由臺灣指數公司與洲際交易所集團旗下的 ICE 指數公司共同編製的首檔指數，其中股票占30％、債券占70％。這種國際合作模式，代表雙方運用互補特色，共同開發創新商品。

凱基投信董事長丁紹曾指出，近年來台灣投資人對退休規劃與資產配置的需求快速成長，ETF已成為熱門的投資工具。平衡型ETF結合了股票與債券的特性，透過不同比例的搭配，除了能降低單一資產類型的風險，更能提供「一站式」的資產配置解決方案，滿足不同風險屬性的投資需求。

凱基投信推出平衡型ETF的初衷，是希望透過核心產品，鼓勵投資人養成資產配置、長期持有的習慣，以達成退休理財的目標。

林修銘也表示，台灣ETF市場近年蓬勃發展，總規模已超過新台幣6.5兆元，成為亞洲前三大市場之一。自去年底主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，證交所已陸續有七檔主動式ETF上市，加上這次掛牌的平衡型ETF，新型態ETF為台灣市場注入了新的成長動能，也展現出台灣資本市場的韌性與活力。

隨著更多具國際合作基礎的創新ETF問世，台灣正穩健邁向實現「亞洲資產管理中心」的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。