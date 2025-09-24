估值過高疑慮引發美股修正 低基期這類股落後補漲空間大

聯準會（Fed）主席鮑爾23日發言大致維持9月FOMC立場，並未向市場釋出對於10月降息的暗示，但卻表示美股有估值過高疑慮，連帶影響美股由科技股領跌，主要指數收黑。

其中，道瓊指數跌88點收46,292點，觀察道瓊指數在產業分布上相對平均，指數鎖定在各產業中具有領導地位的30檔藍籌股，且多為價值型類股，整體的波動度相對來說較低外，亦尚未像暴衝的AI股已大漲一波。

國泰美國道瓊正2（00852L）經理人蘇鼎宇表示指出，道瓊指數成分股如家居裝修龍頭家得寶、速食龍頭麥當勞等，股價都還未如AI類股頻創歷史新高，未來隨降息釋放資金壓力，落後補漲空間更大，加上成分股中的蘋果發布新機後銷售良好，後續仍有機會持續帶動出貨行情。

在操作上，蘇鼎宇認為，在短線拉回整理後具長期布局價值，投資人可趁道瓊指數尚未大漲前，善用00852L追逐放大報酬目標，00852L追蹤道瓊工業指數正向二倍效果，提供投資人於不同的市場狀況下操作不同投資策略，提高資金運用效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。