降息錢潮搶上美股成長列車 海外ETF規模月增120億元

看好降息將點燃股市向上動能，自從美國聯準會主席鮑爾在8月22日的全球央行年會釋出降息訊號後，資金便迅速湧入海外ETF。近一個月來，專注投資美國尖牙股的00757，規模狂飆近58億元，成為推升行情的主力，帶動整體海外ETF規模成長超過120億元。

觀察00757股價表現，有望於近日挑戰120元的歷史新高價，近一個月漲幅更勝連結的NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ（00662）、中信NASDAQ（009800），穩居人氣、股價雙冠王。

根據CMoney統計，近一個月來(8/22~9/24)，80檔海外ETF(不分主被動式)中，超過半數的規模呈現正成長，推動海外ETF的整體規模增加約121.2億元。其中，成長最顯著的統一FANG+（00757），僅花一個月時間，規模就增加超過57.5億元；第二名則是大啖全球國防商機的元大航太防衛科技（00965），規模成長近34.9億元；第三名為富邦NASDAQ，規模增加約26.2億元。

00757股價在9月22日盤中站上118.65元，改寫海外ETF史上最高價紀錄，並逐步逼近120元大關。統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，受惠AI的中長線發展，加上美國就業市場並未顯著惡化，顯示美國經濟極具韌性，看好尖端科技產業仍具備長線成長爆發力，建議投資人定期定額參與市場，若短線上遇到漲多回檔整理，也可伺機加碼布局。

