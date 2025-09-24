凱基00981T掛牌上市 多資產平衡型ETF再添生力軍

台灣資產管理市場再添多資產平衡型ETF生力軍！以全球BBB級投資等級債券與台股25大上市公司為策略配置的凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），9月24日在臺灣證券交易所正式掛牌上市。

凱基投信董事長丁紹曾、總經理張慈恩連袂出席掛牌典禮，見證資本市場再增添創新投資工具，也展現凱基投信持續深耕 ETF 市場的承諾。凱基投信以實際行動支持金管會「亞洲資產管理中心」的政策目標，推動台灣ETF市場與國際接軌，並積極發行創新的多資產平衡型ETF。目前台灣證券市場共有兩檔平衡型ETF，分別是訴求投資標的比重為「股7債3」的凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T）及投資標的比重為「股3債7」的平衡凱基雙核收息，均是由凱基投信發行。

丁紹曾表示，近年來，台灣投資人對於退休規劃與資產配置的需求快速成長，ETF 已成為最受關注的投資工具之一。凱基投信推出多資產平衡型ETF 的初衷，就是希望透過發行核心產品，引領投資人養成資產配置習慣，持續累積並長期持有，藉由複利的力量，達到退休理財的最終目的。未來凱基投信將持續結合專業與創新，推動 ETF 市場的多元發展，與投資人一同迎向更長遠的未來。

張慈恩指出，凱基投信的產品策略核心，就是發行滿足投資人需求的產品，協助投資人做好資產配置。凱基投信旗下目前已有多檔股票及債券ETF，已經能夠提供投資人做為資產配置的核心要件之一，惟對一般投資人而言，要隨時檢視自己的資產配置是困難的，因此凱基投信為解決投資人痛點而推出不同股債比例的多資產平衡型ETF，就是希望透過設定的股債比例及每月再平衡的機制，主動為投資人做好資產配置，實現資產配置的長期價值。

凱基投信投資管理處處長歐陽渭棠指出，平衡凱基雙核收息設計以70%的債券部位鎖定全球BBB級投資等級債券，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，追求票息水準更勝BBB級債、含息報酬更勝美國投資級債的競爭力；另以30%的股票部位布局台股市值前25大公司，內建「股息增益」權重調整機制，也讓其追蹤指數展現出相對優於大盤的殖利率表現。另外，投資重紀律，平衡凱基雙核收息透過每月再平衡機制，將漲多的資產獲利了結，並加碼價值被低估的資產，讓投資組合每月皆可回歸股3債7配置比例 ，幫助投資人堅守投資紀律。

張慈恩強調，資產管理業者不僅是數字與績效的呈現，而是為投資人設計，活出可欲的投資未來。隨著平衡凱基雙核收息加入台灣證券交易市場ETF掛牌陣容，凱基投信已完成多資產平衡型ETF的全面布局，這不僅彰顯凱基投信基於化繁為簡，協助投資人選對賽道、透過長期投資實現複利威力的投資信念，也是投資人追求效率投資的里程碑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。