平衡凱基雙核收息ETF掛牌上市 首創台股結合全球債

臺灣證券交易所第一檔平衡型ETF上市掛牌！由凱基投信發行凱基雙核收息債股平衡 ETF (簡稱：平衡凱基雙核收息，00981T)正式在臺灣證券交易所掛牌上市，證交所響應政策推出新型態ETF，不僅讓ETF市場展開新的篇章，也為臺灣成為亞洲資產管理中心的目標再邁進一大步。

為慶祝首檔平衡型ETF上市掛牌，證交所24日上午舉行盛大掛牌典禮。證交所董事長林修銘開場致詞表示，凱基雙核收息債股平衡ETF是我國第一檔台股加全球債的平衡型ETF，其追蹤標的指數「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，也是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下ICE指數公司合編的第一檔指數，這次指數編製合作代表雙方運用互補特色，透過國際合作方式，進行商品開發，而平衡型ETF結合股票及債券雙重特性，透過不同股債比例的搭配，除了提供投資人一站式的資產配置解決方案，更能滿足不同風險屬性的投資需求。

凱基投信董事長丁紹曾表示，近年來，台灣投資人對於退休規劃與資產配置的需求快速成長，ETF已成為最受關注的投資工具之一，凱基投信推出平衡型ETF的初衷，就是希望透過發行核心產品，鼓勵投資人養成資產配置習慣，持續累積並長期持有，藉由複利的力量，達到退休理財最終目的，另外，其所發行產品也會確定產品定位，讓投資人清楚知道其所承擔的風險及相對應報酬，盡資產管理業者的責任。

自金管會去(2024)年底開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，包含凱基平衡型ETF，證交所目前已經有八檔新型態ETF(七檔主動式ETF及一檔平衡型ETF) 上市，隨著更多具國際合作基礎的創新ETF產品問世，不僅顯示台灣ETF市場多元化和創新力持續深化，也展現台灣正穩健邁向實現亞洲資產管理中)心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。