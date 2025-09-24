快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

平衡凱基雙核收息ETF掛牌上市 首創台股結合全球債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基投信發行凱基雙核收息債股平衡ETF正式在臺灣證券交易所掛牌上市。（左至右）凱基投信張慈恩總經理、凱基投信丁紹曾董事長、證交所林修銘董事長、證交所李愛玲總經理。臺灣證券交易所／提供
凱基投信發行凱基雙核收息債股平衡ETF正式在臺灣證券交易所掛牌上市。（左至右）凱基投信張慈恩總經理、凱基投信丁紹曾董事長、證交所林修銘董事長、證交所李愛玲總經理。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所第一檔平衡型ETF上市掛牌！由凱基投信發行凱基雙核收息債股平衡 ETF (簡稱：平衡凱基雙核收息，00981T)正式在臺灣證券交易所掛牌上市，證交所響應政策推出新型態ETF，不僅讓ETF市場展開新的篇章，也為臺灣成為亞洲資產管理中心的目標再邁進一大步。

為慶祝首檔平衡型ETF上市掛牌，證交所24日上午舉行盛大掛牌典禮。證交所董事長林修銘開場致詞表示，凱基雙核收息債股平衡ETF是我國第一檔台股加全球債的平衡型ETF，其追蹤標的指數「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，也是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下ICE指數公司合編的第一檔指數，這次指數編製合作代表雙方運用互補特色，透過國際合作方式，進行商品開發，而平衡型ETF結合股票及債券雙重特性，透過不同股債比例的搭配，除了提供投資人一站式的資產配置解決方案，更能滿足不同風險屬性的投資需求。

凱基投信董事長丁紹曾表示，近年來，台灣投資人對於退休規劃與資產配置的需求快速成長，ETF已成為最受關注的投資工具之一，凱基投信推出平衡型ETF的初衷，就是希望透過發行核心產品，鼓勵投資人養成資產配置習慣，持續累積並長期持有，藉由複利的力量，達到退休理財最終目的，另外，其所發行產品也會確定產品定位，讓投資人清楚知道其所承擔的風險及相對應報酬，盡資產管理業者的責任。

自金管會去(2024)年底開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，包含凱基平衡型ETF，證交所目前已經有八檔新型態ETF(七檔主動式ETF及一檔平衡型ETF) 上市，隨著更多具國際合作基礎的創新ETF產品問世，不僅顯示台灣ETF市場多元化和創新力持續深化，也展現台灣正穩健邁向實現亞洲資產管理中)心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00981T平衡凱基雙核收息

延伸閱讀

台積電台股、ADR不同調？專家4點解釋：短線風險高、但長線走勢終究一致

台股 ETF 受益人連2黑 6檔逆勢創高 包括00982A在內5檔主動式全上榜

台股難玩？股民怨「主力割韭菜」：美股更容易翻倍

凱基金控「薪傳100 X課輔100計畫」大學生當志工 形成正向循環

相關新聞

國人「豐」存美股！輝達退位、標普500指數 ETF 成存股族新歡

「豐」存美股，標普500指數投資成國人存美股新歡！永豐金證券旗下存股領導品牌「豐存股」平台最新統計發現，今(2025)年...

00878、00919用定期定額對比結果是？存股哥：差不多！這檔績效略高一點點而已

＊原文發文時間為9月23日 00878在今天盤中股價一度超越00919，照近期這個走勢應該很有機會超車成功喔！主要原因是00919近期比較疲弱沒跟上大盤漲幅，但其實也不用太在意，股價總有起伏，這都是

首檔平衡型、第8檔主動式 ETF 上市 凱基雙核收息債股平衡 ETF 掛牌

臺灣證券交易所24日舉行凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）的掛牌典禮，標誌著證交所首檔平衡型ETF正式上市，同時...

台股 ETF 受益人連2黑 6檔逆勢創高 包括00982A在內5檔主動式全上榜

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續2周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人減少1...

009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢

ETF投資主題持續受到市場關注。知名財經YouTuber財經雪倫與專家股魚老師，近日在節目中針對貝萊德iShares首檔在台發行的ETF...標普卓越50（009813）。從產品定位、投資邏輯到市場意

木頭姐加倉阿里巴巴 法人：陸港股受三大利多驅動 透過這兩檔ETF掌握

全球知名基金經理人「木頭姐」Cathie Wood 旗下《方舟投資》（Ark Invest）近日罕見地重啟對中國科技巨頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。