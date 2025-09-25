0050漲多找不到進場點！網勸「趁跌分批加碼」：有錢就買

近期台股屢創新高，有股民好奇「0050現在還能進場嗎」，擔心追高、想等回檔。對此，其他人討論焦點集中在兩端：其一主張拉長投資周期、用紀律分批承接；其二則提醒高檔風險、寧等待技術性拉回。留言同時延伸到資金控管、心態建設與「等不到的下修」等題。

一名網友在Dcard發文指出，近來0050漲幅大、遲遲找不到進場點，考慮「繼續存彈藥等下修」。貼文吸引大批回應與按讚，網友多從大盤連動、長期趨勢與個人風險承受度切入，強調0050與大盤高度相關，關鍵在持有期限與資金規劃，而非短線價位的幾元差距。

原PO訴求的核心是「避免追高」。呼應者建議別一次押注、以頭倉先進、下跌分批加碼，跌破創高區也不致心理失衡；亦有人分享親友因「觀望到現在」錯過多波行情的經驗談，提醒若無法掌握回檔時點，就以紀律取代預測，定期定額是能與人性和平共處的做法。

相近意見的共識包括：長期投資勝於短線擇時，「現在的高點往往是未來的低點」；「有錢就買、逢跌加碼」與「五年後只會後悔買太少」被多次提及。也有人以實績佐證：近月分批或定期定額已見報酬；另有投資人主張0050、台積「閉眼買」、不輕易獲利了結，透過時間複利與市場長期向上趨勢累積部位。

不同意見則提醒風險：有網友認為「越分批拖越久績效越差」，主張乾脆All in；亦有技術面觀點指「不健康上漲」，寧等大盤回檔2～3千點再買，或觀察中小型股出貨訊號；有人直言ETF更適合黑天鵝時加碼。另有券商從業者提出手續費優惠、鼓勵定期定額。整體來看，板上多數仍偏向分批長抱與資金紀律，但也不乏強勢派與等待派並存；回到投資本質，進出取決於投資期限、承受波動能力與是否能在波動中堅守策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。