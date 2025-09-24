ETF 成王道 國泰投信開班教戰 ETF 理財觀念

根據證交所統計，今年30歲以下的開戶數比重顯著增長，合計人數達逾233萬人，佔所有年齡層比重17.3%，與今年初相比人數有10%的增長，顯見投資出現年輕化的趨勢。「少年股神」成為話題焦點，投資已是人生必修課。國泰投信作為全台資產管理龍頭業者，積極發揮企業影響力，每年規劃基金經理人及投研團隊前往校園舉辦「Y世代基礎財金教育講座」，傳遞正確理財觀念，從介紹ETF談起，建立長期投資思維，9月23日即在國立清華大學理財投資研習社開班授課，透過互動提問，培養同學們的金融素養。

國泰投信基金經理人陳世偉精心準備基礎到進階的理財知識，介紹時下最夯的ETF理財工具，也和同學傳業解道，由於ETF是透過追蹤指數篩選，以一籃子方式打包多檔股票、債券或期貨標的，選擇多元；善用ETF布局，不僅可以降低單押個股的風險，也能更全面的布局特定主題。針對同學們熱烈討論的台股後市，國泰投信基金經理人陳世偉認為，近期台股在權值王台積電（2330）帶領下，於9月23日盤中衝破26,000點再創新高，加上近期蘋果發表新機iPhone 17系列，預購人氣超乎預期，半導體巨頭輝達（NVIDIA）也宣布將分階段投資OpenAI一千億美元，AI 產業話題一波接一波，為台股再添柴火，表現可期。

大學生應該如何理財，陳世偉則補充，學生族群多以小額投資為主，平時專注於課業，沒空盯大盤，建議透過成分股透明且買賣都方便的ETF，更能有效參與市場行情；觀察台股多年來歷經數次微笑曲線，其實最好的投資策略就是透過定期定額長期布局，建議同學可善用市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）來捕捉台股成長契機，00922具「緊追大盤」、「股價親民」雙重特性，具備成長性和每年配息2次的機制，格外適合小資的學生族，善用配息機制，靈活打造個人資金規劃。

在問答環節，同學們反應熱烈，針對投資提出各式問題，展現強勁的企圖心。對於學生提問在AI浪潮還會台股再創新高嗎？陳世偉回應，AI從雲端發展到終端應用，至少還有5-10年的好光景，國泰台灣科技龍頭（00881）這一檔ETF聚焦科技產業，成分股多是蘋果和輝達供應鏈，是受惠AI發展的熱門族群，包括台積電、晶片龍頭聯發科（2454），散熱大廠奇鋐（3017）以及鴻海（2317）、廣達（2382）跟緯創（3231）等科技大戶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。