國人「豐」存美股！輝達退位、標普500指數 ETF 成存股族新歡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券「豐存股」提供豐存台股與豐存美股雙服務，為感謝用戶，9月起至12月底推出「豐存股優惠感謝祭」活動。永豐金證券／提供
永豐金證券「豐存股」提供豐存台股與豐存美股雙服務，為感謝用戶，9月起至12月底推出「豐存股優惠感謝祭」活動。永豐金證券／提供

「豐」存美股，標普500指數投資成國人存美股新歡！永豐金證券旗下存股領導品牌「豐存股」平台最新統計發現，今(2025)年上半年受關稅戰不確定性影響，美股存股族最愛投資標的出現洗牌。追蹤美股大型股的Vanguard S&P500 ETF（VOO）成用戶最愛，去(2024)年下半年的冠軍輝達（NVIDIA）退居第五。川普政策不確定性，存美股族重回指數投資懷抱。

據「豐存股」平台統計，美股存股族今年上半年前五大交易量依序為VOO、QQQ、VT、VTI、NVDA，對比去年下半年的NVDA、VOO、QQQ、VT、VTI，NVDA受投資人對擁抱單一公司風險擔憂影響而快速下滑，而追蹤標普500指數的VOO，及追蹤那斯達克100指數的QQQ、追蹤FTSE Global All Cap Index的全球布局ETF—VT、追蹤CRSP US Total Market Index的VTI則均前進一名。

永豐金證券資深分析師陳泓睿表示，指數投資是相對穩健的方式，不過建議投資人第4季還可多觀察具備成長催化劑的公司，如AI產業的龍頭企業。因包括雲端運算、半導體晶片與生成式AI應用需求都在持續成長，即便未來遇到經濟逆風，有較高機會吸引資金青睞。

今年上半年，口碑平台「網路溫度計」公布國內券商聲量調查結果，永豐金證券「豐存股」位居第一名、為市場熱門存股品牌。永豐金證券指出，「豐存股」提供豐存台股與豐存美股雙服務，為感謝用戶，9月起至12月底推出「豐存股優惠感謝祭」活動，只要符合兩條件，每位「豐存股」用戶最多可拿到800元股票禮品卡：1.期間不停扣；2.當月累計金額存美股較上月增500美元、存台股月增1萬，每月即各送100元股票禮品卡。

「豐存美股」提供最低10美元門檻定期定額投資美股，搭配「美股股利再投入」功能，助提升資金效率，用戶支持，截至8月設定比率已破七成。過去三年「豐存美股」交易量（約當新台幣）連年雙位數成長，其中去年受到AI熱帶動那斯達克指數漲幅31.92％優於台股，「豐存美股」交易量當年成長率近七成、寫至少三年來新高。

秉持服務用戶最高承諾，「豐存股」今年強化多項功能：第一、「股利再投入」自動將每次領息金額大於10美元再投入；第二、「個人化通知」透過推播提醒圈存金額，同時支援豐存股平台、大戶投APP與LINE官方帳號；第三、今年更同時支援LINE Bank帳戶串接，用戶可從跨平台入口輕鬆啟動存股計畫。展望第4季，永豐金證券將透過轉化與活動，持續優化豐存股APP核心架構，提供穩健存股型投資人資產累積的優勢平台選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

