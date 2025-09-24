首檔平衡型、第8檔主動式 ETF 上市 凱基雙核收息債股平衡 ETF 掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所24日舉行凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）的掛牌典禮，標誌著證交所首檔平衡型ETF正式上市，同時也是國內首檔結合台股與全球債券的ETF，該檔ETF也是主動式ETF的第8檔進入市場。此舉不僅為台灣ETF市場開創了全新的發展階段，更為投資人提供了更多元化的資產配置選擇。

證交所董事長林修銘在致詞中表示，凱基投信憑藉其卓越的執行力，率先發行這檔平衡型 ETF，展現了深耕台灣ETF市場的決心與重視。

凱基雙核收息債股平衡ETF追蹤的指數為「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」。該指數是由臺灣指數公司與洲際交易所集團旗下的ICE指數公司共同合作編製的首檔指數。它結合了「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」和「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」。此平衡型指數的資產配置中，股票占3％、債券占70％。

平衡型ETF結合了股票與債券的特性，透過不同股債比例的搭配，讓投資人能同時持有兩種資產，以表彰穩定的配置績效。這類ETF提供了一種新型態的理財工具，除了有助於降低集中投資於單一資產類型的風險，更能為投資人提供「一站式」的資產配置解決方案，滿足不同風險屬性的投資需求 。

林修銘表示，近年來台灣ETF市場發展迅速，總規模已超過新台幣6.5兆元，成為亞洲前三大市場之一，並持續吸引國際關注。這不僅是全體投信與ETF業者共同努力的成果，也反映了主管機關推動「亞洲資產管理中心」政策的實質成效。

自去年底主管機關開放主動式及平衡型ETF後，證交所陸續已有7檔主動式ETF上市，以及今日的平衡型ETF掛牌，這些新型態的ETF為台灣市場注入了新的成長動能，展現出台灣資本市場的韌性與活力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基

