00878、00919用定期定額對比結果是？存股哥：差不多！這檔績效略高一點點而已

＊原文發文時間為9月23日

00878在今天盤中股價一度超越00919，照近期這個走勢應該很有機會超車成功喔！主要原因是00919近期比較疲弱沒跟上大盤漲幅，但其實也不用太在意，股價總有起伏，這都是正常的現象。

看看隔壁棚的00929，也是整整被罵了一年多，在最近一兩個月終於開始回神，如果你覺得自己的持股很爛頻繁得去換股，那最後只會不斷增加摩擦成本，而且很高的機率你沒辦法取得完整的市場漲幅。

最好的方法仍是耐心得去持有並且股息再投入，如此你才能在股價低迷時用更低的的價格累積更多的張數，待股價回升時資產就能得到暴發性的提升，股價疲弱時才是累積資產的大好時機。

如果你覺得A不好換B，然後現在換B不好又換去C，結果過去覺得很爛的A跟B股價開始回升、配息增加，然後你從C重新開始累積，而且還錯過A、B的所有配息，頻繁持股轉換的投資方式很難有任何好的成果。

好奇將00878、00919這兩隻相當有代表性的高股息，用定期定額做個簡單對比會有什麼結果，配息方面00919高出00878滿多的，但除了配息之外，其實兩者比較出來的其他數據都大同小異，00919略高00878一點點而已。

所以如果目前00919是你的主力持股，我覺得也不用去考慮要換00878還是00929或是00713這樣的操作，除了你可能換到總報酬差不多的標的之外，你換來換去最終還是得面對一個終極問題，「就是股價疲弱、配息下降時你要怎麼辦」？

這個問題任何標的都會遇到，台積電會遇到、0050會遇到、輝達會遇到、特斯拉也會遇到，那結果你還是沒有解決自己的根本課題，就是面對股價疲弱時沒有任何對策，只能換去看起來好像好一點的標的而已。

無論如何長期持有、股息再投入還是提勝率的最好方法，透過時間複利累積獲利，才是王道之舉，說很簡單做起來卻很難，這就是存股之所以需要相當大的心理素質的主要原因。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。