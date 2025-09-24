快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

聽新聞
0:00 / 0:00

009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
009813一檔打包S&P500前50大，追蹤標普500精選前50大企業，聚焦美股龍頭與市場核心；效率掌握大型股動能，用ETF取代逐一選股。中央社
009813一檔打包S&P500前50大，追蹤標普500精選前50大企業，聚焦美股龍頭與市場核心；效率掌握大型股動能，用ETF取代逐一選股。中央社

ETF投資主題持續受到市場關注。知名財經YouTuber財經雪倫與專家股魚老師，近日在節目中針對貝萊德iShares首檔在台發行的ETF...標普卓越50（009813）。從產品定位、投資邏輯到市場意涵逐一解析，幫助投資人理解為何這檔ETF受到高度矚目。

「前50大」的邏輯

股魚指出，市場所見的結構性趨勢是強者愈強：近年S&P500前10大權重已非常高，而前50大企業約佔S&P500市值逾六成，且近一年指數績效的主要貢獻多由這50大決定

因此，從500檔再精選到50檔，屬於策略優化：以龍頭的營收與獲利成長動能，捕捉主流趨勢。

為什麼用台股券商買美股ETF？

對於「 複委託、海外券商、匯率風險」的猶豫，雪倫與股魚的結論是：把複雜交給專業。由大型國際發行商在台發產品，投資人可用熟悉的管道操作，不必自行處理跨境開戶與繁雜流程，用本地投資、全球布局的方式降低手續面阻力。

美股為何仍值得長期配置？

股魚強調，美國股市是全球權重最大市場，長期資料顯示「壞消息總在、趨勢仍向上」。

股魚強調，美國股市在全球權重高達56%以上，長期趨勢向上。

與其想精準踩點，不如用ETF分散與定期定額承接趨勢；真正關鍵是時間與紀律，而非短線情緒。簡單說：Just do it設定好方法，持續執行。

009813雖具策略優勢，但所有投資皆存在風險；投資前仍應詳閱公開說明書，並依個人風險屬性審慎評估。

009813讓投資人能在台灣市場就參與美股菁英50強的成長動能，對長期配置而言具有一定吸引力。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 SP500 ETF 績效 美股

延伸閱讀

賴清德：明年月薪5萬以下免稅？網酸「不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」

台積電股價衝高「狂歡進入尾聲？」 股民降低部位勸落袋為安

00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

相關新聞

009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢

ETF投資主題持續受到市場關注。知名財經YouTuber財經雪倫與專家股魚老師，近日在節目中針對貝萊德iShares首檔在台發行的ETF...標普卓越50（009813）。從產品定位、投資邏輯到市場意

00919與00878為何漲不動？他持續買進並解析：持有成分股問題

00919與00878為何漲不動持有成分股問題持續漲月月持續買64000元 先提醒一下！ 買進高股息是為了配息而不是價差...股市飆漲時候，很多人都會忘了這一點，看到別人買的股票上漲自己的沒上

台積電、台達電等千金股難追！00905銅板價搶市…小資參與台股新高有解

台股屢創新高，市值型ETF成為投資人參與市場的重要工具。其中，FT臺灣Smart（00905）以16.16元的低價位及今年以來16.68%的漲幅，展現高性價比，成為小資族追捧的焦點。今年台股多頭行情推

木頭姐加倉阿里巴巴 法人：陸港股受三大利多驅動 透過這兩檔ETF掌握

全球知名基金經理人「木頭姐」Cathie Wood 旗下《方舟投資》（Ark Invest）近日罕見地重啟對中國科技巨頭...

凱基雙核收息債股平衡ETF掛牌 林修銘：台灣ETF市場邁向全新發展階段

凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T）24日 正式於臺灣證券交易所掛牌上市，這是證交所第一檔平衡型ETF掛牌，也是...

不是 ETF！SK海力士+台積電撐腰這檔 ETN 近月績效噴發傲群雄

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）與全球記憶體龍頭SK海力士9月23日股價紛創歷史新高，兩檔股票占比近40%的統一亞洲半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。