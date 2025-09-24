聽新聞
009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢
ETF投資主題持續受到市場關注。知名財經YouTuber財經雪倫與專家股魚老師，近日在節目中針對貝萊德iShares首檔在台發行的ETF...標普卓越50（009813）。從產品定位、投資邏輯到市場意涵逐一解析，幫助投資人理解為何這檔ETF受到高度矚目。
「前50大」的邏輯
股魚指出，市場所見的結構性趨勢是強者愈強：近年S&P500前10大權重已非常高，而前50大企業約佔S&P500市值逾六成，且近一年指數績效的主要貢獻多由這50大決定。
因此，從500檔再精選到50檔，屬於策略優化：以龍頭的營收與獲利成長動能，捕捉主流趨勢。
為什麼用台股券商買美股ETF？
對於「 複委託、海外券商、匯率風險」的猶豫，雪倫與股魚的結論是：把複雜交給專業。由大型國際發行商在台發產品，投資人可用熟悉的管道操作，不必自行處理跨境開戶與繁雜流程，用本地投資、全球布局的方式降低手續面阻力。
美股為何仍值得長期配置？
股魚強調，美國股市是全球權重最大市場，長期資料顯示「壞消息總在、趨勢仍向上」。
股魚強調，美國股市在全球權重高達56%以上，長期趨勢向上。
與其想精準踩點，不如用ETF分散與定期定額承接趨勢；真正關鍵是時間與紀律，而非短線情緒。簡單說：Just do it設定好方法，持續執行。
009813雖具策略優勢，但所有投資皆存在風險；投資前仍應詳閱公開說明書，並依個人風險屬性審慎評估。
009813讓投資人能在台灣市場就參與美股菁英50強的成長動能，對長期配置而言具有一定吸引力。
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
