木頭姐加倉阿里巴巴 法人：陸港股受三大利多驅動 透過這兩檔ETF掌握

全球知名基金經理人「木頭姐」Cathie Wood 旗下《方舟投資》（Ark Invest）近日罕見地重啟對中國科技巨頭阿里巴巴的投資，引發市場高度關注，此舉被視為對中國科技股估值修復的強烈看好訊號。中國信託投信分析，陸港股市場正受惠於政策、資金與基本面三大動能驅動，後市潛力不容小覷，建議投資人可透過相關ETF，掌握這波陸港股回升契機。

根據Ark Invest的每日交易報告，其旗下的兩檔ETF在本周買入總價值約1,630 萬美元的阿里巴巴ADR。這是繼2021年9月後，該基金首度重新布局阿里巴巴。受此消息激勵，阿里巴巴ADR股價應聲上漲，創2021年11月以來新高。而在24日亞股普遍回檔之際，陸港股仍逆勢上漲，相關ETF也成盤面量點。

中國信託投信基金經理人陳雯卿指出，陸港股市場近期受三大利多驅動，後市仍具上漲潛力。首先是政策力挺AI發展，科技產業生態系加速成形，中國國務院於2025年提出《人工智慧+》政策，明確規劃至2035年智慧終端滲透率要突破90%，將AI視為如水電般的基礎設施，全面融入產業與民生。為配合政策落地，將啟動人民幣5,000億元政策性金融工具，資金優先流向AI、基礎建設與新興科技，預期將帶動算力、國產晶片、雲端及相關周邊產業投資熱潮 。

其次是南向資金與IPO熱潮，市場流動性充沛，提供陸港股強力支撐。陳雯卿表示，截至今年9月，南向資金淨買入規模已突破港幣1兆元，累計流入近4.7兆元，刷新歷史紀錄。同時，港股新股市場亦熱度空前，前八月募資金額達港幣1,333億元，年增率高達572%，且已有逾10檔新股翻倍上漲，題材涵蓋創新藥、AI及新消費產業，反映投資人對未來成長題材的高度認同。

第三，科技龍頭財報優異，基本面持續修復，財報面則進一步強化市場信心。騰訊第2季淨利潤年增17%，阿里巴巴AI與雲業務資本支出創歷史新高，小米單季營收與汽車交付數皆創紀錄。整體來看，科技龍頭在AI、雲端與新消費驅動下營收與獲利表現超預期，配合恒生科技指數估值處於歷史低位，具備中長線投資價值。這也是國際大型機構願意在此時加碼押注陸港科技股的原因之一。

展望後市，陳雯卿指出，陸港股具備「政策推動、資金湧入、財報支撐」三大利多，市場正處於修復格局，短線無明顯利空。科技、新消費與紅利板塊將是後續觀察焦點，而即將公布的「十五五」規劃，更有望成為新一波行情的關鍵推手。在投資配置上，投資人可透過如中信中國50（00752），把握陸港股長線行情；或選擇中信中國高股息（00882），以高殖利率企業為核心，追求穩定配息與長期收益 。

陳雯卿說，在中國經濟動能回升、政策力挺內需與AI、港股吸引資金回流的多重利好下，陸港股仍具成長契機。投資人可透過相關ETF一次掌握中國龍頭企業，搭配長期定期定額策略，分散短線波動風險，逐步參與中國市場復甦帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。