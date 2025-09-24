00919與00878為何漲不動？他持續買進並解析：持有成分股問題

00919與00878為何漲不動

持有成分股問題

持續漲月月持續買64000元

先提醒一下！

買進高股息是為了配息而不是價差...股市飆漲時候，很多人都會忘了這一點，看到別人買的股票上漲自己的沒上漲，覺得好失望表現很爛，為什麼我當初不是買這一檔股票呢？

00919持有金融保險高達40%，雖然說還有半導體、電子比例也有佔30%超過，但成分股就是沒連動到現在飆漲的個股，真的漲不起來去看選股池裡頭的標的就知道了！

至於00878呢持有金融保險達29.7%，電子與半導體含量超過55%但最近漲幅也是還好，普普通通沒什麼大漲幅。

總之想體驗飆漲感覺應該是買個股，ETF飆漲真的有限，不要期望ETF可以像台積電那樣，ETF如果真的那樣表現，真的會影響持續買進布局的人。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。