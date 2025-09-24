聽新聞
0:00 / 0:00
00919與00878為何漲不動？他持續買進並解析：持有成分股問題
00919與00878為何漲不動
持有成分股問題
持續漲月月持續買64000元
先提醒一下！
買進高股息是為了配息而不是價差...股市飆漲時候，很多人都會忘了這一點，看到別人買的股票上漲自己的沒上漲，覺得好失望表現很爛，為什麼我當初不是買這一檔股票呢？
00919持有金融保險高達40%，雖然說還有半導體、電子比例也有佔30%超過，但成分股就是沒連動到現在飆漲的個股，真的漲不起來去看選股池裡頭的標的就知道了！
至於00878呢持有金融保險達29.7%，電子與半導體含量超過55%但最近漲幅也是還好，普普通通沒什麼大漲幅。
總之想體驗飆漲感覺應該是買個股，ETF飆漲真的有限，不要期望ETF可以像台積電那樣，ETF如果真的那樣表現，真的會影響持續買進布局的人。
◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言