台積電、台達電等千金股難追！00905銅板價搶市…小資參與台股新高有解

聯合新聞網／ 綜合報導
00905今年來漲幅達16.68%，以低價位16.16元及多因子選股策略吸引投資人關注，提供台積電等權值股的低門檻參與機會。中央社
台股屢創新高，市值型ETF成為投資人參與市場的重要工具。其中，FT臺灣Smart（00905）以16.16元的低價位及今年以來16.68%的漲幅，展現高性價比，成為小資族追捧的焦點。今年台股多頭行情推升權值股屢創新高，台積電昨日大漲30元至1,295元再寫天價，台達電也以907元刷新歷史收盤新高。面對高價股難以跟進的困境，市值型ETF提供了以低門檻參與市場的絕佳選擇。

台股昨日開高走高，終場上漲302點，收在25,880.6點，台積電、台達電等權值股強勢領軍，軍工股、PCB族群同步助攻，市場熱度持續升溫。然而，台積電等千金股價格高，對資金有限的投資者而言，直接買進難度增加。理財專家指出，透過市值型ETF分散投資，不僅能降低單一股票的風險，更能以低成本參與市場漲勢，是長期布局的理想工具。

根據CMoney資料，截至9月23日，今年以來市值型ETF績效排名中，富邦台50（006208）以19.46%的漲幅居冠，富邦摩台（0057）緊追在後，漲幅達18.86%。而00905表現穩健，不僅今年以來績效達16.68%，近3個月更以18.37%的漲幅位居第三，近1個月也有7.5%的成長。相較於其他市值型ETF動輒百元以上的收盤價，00905僅以16.16元的低價位，成為小資族參與台股行情的高CP值選擇。

00905的投資策略採用多因子模型，透過品質因子、價值因子及動能因子進行篩選，精準配置台股核心資產。根據富蘭克林華美投信資料，00905前幾大持股包括台積電（31.72%）、台達電（6.34%）、鴻海（5.81%）、聯發科，這些企業不僅是台股市場的核心力量，更是推升指數屢創新高的重要支柱。

今日台股延續多頭氣勢，以26,394.03點開出，再度刷新紀錄，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅達3.7%，成為市場焦點。不過，隨著台積電漲幅收斂，加權指數出現震盪整理。市場人士認為，台股基本面持續向好，市值型ETF仍是參與市場的重要工具，而00905以低價位、高績效的特色，未來表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

