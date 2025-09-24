凱基雙核收息債股平衡ETF掛牌 林修銘：台灣ETF市場邁向全新發展階段

凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T）24日 正式於臺灣證券交易所掛牌上市，這是證交所第一檔平衡型ETF掛牌，也是我國第一檔台股加全球債的平衡型ETF。證交所董事長林修銘在掛牌典禮致詞表示，凱基投信憑藉卓越的執行力，率先發行台灣市場平衡型 ETF，展現其對台灣ETF市場發展的深度耕耘、投入與重視，也讓台灣ETF 市場邁向全新的發展階段。

凱基雙核收息債股平衡 ETF追蹤標的指數為臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數，是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下 ICE 指數公司合編的第一檔指數，結合臺灣指數公司特選臺灣大型股代表 25 指數與ICE 10 年期以上 BBB 美元公司債殖利率加權指數所構建的平衡型指數，其中，股票占30%、債券占 70%，這次指數編製合作代表臺指公司和ICE 指數公司運用雙方互補特色，利用國際合作模式進行商品開發。

平衡型ETF結合股票及債券的特性，透過不同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類型的資產，表彰股債穩定配置組合績效表現，這檔 ETF 提供投資人一種新型態的理財工具，除可以降低集中在單一資產類型的風險外，更能提供投資人一站式資產配置解決方案，滿足不同風險屬性的投資需求。

林修銘表示，台灣ETF市場近年蓬勃發展，總規模超過6.5 兆元，並成為亞洲前三大市場，持續吸引國際間的關注，更是全體投信和ETF生態系業者共同努力的成果。自去（2024）年底主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，證交所已經有七檔主動式ETF上市及今天平衡型 ETF上市掛牌，整體資產規模也持續攀升，顯示新型態 ETF 為台灣ETF市場注入新的成長動能，也展現出台灣資本市場的強韌與活力，更是主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。