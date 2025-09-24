台灣首檔平衡型ETF掛牌 林修銘：為市場注入新動能

金管會去年底開放主動式ETF，並開放被動式平衡型ETF。台灣首檔平衡型ETF凱基雙核收息債股平衡（00981T）今天掛牌上市，證交所董事長林修銘表示，平衡型ETF透過不同股債比例搭配，可降低集中單一資產類型風險，提供投資人一站式資產配置解決方案，讓台灣ETF市場邁向新發展階段。

林修銘今天出席00981T掛牌儀式，他表示，台灣ETF市場近年蓬勃發展，總規模超過新台幣6.5兆元，成為亞洲前3大市場，是全體投信和ETF生態系業者共同努力的成果。

林修銘指出，自去年底主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，證交所已有7檔主動式ETF上市，加上今天首檔平衡型ETF上市掛牌，整體資產規模持續攀升，顯示新型態ETF為台灣ETF市場注入新的成長動能，展現出台灣資本市場的強韌與活力，更是亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

00981T是台灣第1檔台股加全球債的平衡型ETF，所追蹤的「台灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，為台灣指數公司與洲際交易所集團旗下ICE指數公司合編的第1檔指數，結合「台灣指數公司特選台灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」所構建的平衡型指數，其中股票占30%、債券占70%。

透過此次指數編製合作，也代表台指公司和ICE指數公司運用雙方互補特色，利用國際合作模式，進行商品開發。

今天00981T掛牌儀式，包括凱基投信董事長丁紹曾、總經理張慈恩與ICE指數公司亞太區指數主管凃志聰等都出席慶賀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。