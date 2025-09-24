不是 ETF！SK海力士+台積電撐腰這檔 ETN 近月績效噴發傲群雄

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）與全球記憶體龍頭SK海力士9月23日股價紛創歷史新高，兩檔股票占比近40%的統一亞洲半導體ETN(020025)股價亦創發行四年以來新高，充分展現亞洲AI巨頭的超強實力。

統一亞洲半導體ETN(020025)指數9月23日前五大成分股及比例各為三星電子(20%)、SK海力士(19.4%)、台積電(19.2%)、東京威力科創(10.75%)及愛德萬測試(10.49%)，五大亞洲AI巨頭占比近80%。

市場研究公司Omdia報告指出2025年第2季，SK海力士憑藉HBM領先地位，DRAM市占率從第1季的36.9%升至39.5%，連續兩季穩坐全球最大DRAM製造商；法人看好至2030年在AI剛性需求下，HBM每年成長幅度有機會站上30%，外資目前對其持股續攀升，來到56%左右的歷史次高。而三星電子第五代HBM3E最近獲得Nvidia認證，股價也改寫一年新高。

統一亞洲半導體ETN(020025)指數成分股9月亦小有調整，這次納入股王信驊（5274）(5274)，取代瑞薩電子(Renesas Electronics)成為半導體五大價值鏈中「半導體製造」的成分股。

亞洲半導體指數成分股是自台、韓、日、港等亞洲四地交易所掛牌普通股中，依FactSet的RBICS產業分類系統及流通量調整市值，挑選出半導體五大價值鏈16檔代表性股票，該指數有「亞洲版費城半導體」之稱。每年3月及9月進行成分股檢驗與調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。