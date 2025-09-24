聽新聞
0:00 / 0:00
00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股
00878股價即將正式超車00919
00878選股邏輯，我認為趨近於傳統存個股的挑選標準：龍頭公司、獲利穩健、過去3年配息穩定，以及排除景氣循環股。
既然心中認為它是傳統存個股的升級版本ETF，能解決個股研究不易及分散風險等問題，雖然配息率不是最高，但整體表現相當穩定，令人安心，自然是我的第一大持股。
00919為第二大持股，對它原本的認知就是報酬與風險較00878高，因此配息較高、股價波動較大，都符合它的人設。
今年高股息ETF沒有什麼表現，尤其00919弱勢...好啦，我知道它在等我上車
10月中旬上車完畢以後，希望它就會開始往下一站24元前進...
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言