快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

聽新聞
0:00 / 0:00

00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
00919雖然配息較高但波動大，投資人期待10月後能迎來反彈。中央社
00919雖然配息較高但波動大，投資人期待10月後能迎來反彈。中央社

00878股價即將正式超車00919

00878選股邏輯，我認為趨近於傳統存個股的挑選標準：龍頭公司、獲利穩健、過去3年配息穩定，以及排除景氣循環股。

既然心中認為它是傳統存個股的升級版本ETF，能解決個股研究不易及分散風險等問題，雖然配息率不是最高，但整體表現相當穩定，令人安心，自然是我的第一大持股。

00919為第二大持股，對它原本的認知就是報酬與風險較00878高，因此配息較高、股價波動較大，都符合它的人設。

今年高股息ETF沒有什麼表現，尤其00919弱勢...好啦，我知道它在等我上車

10月中旬上車完畢以後，希望它就會開始往下一站24元前進...

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

南亞科、環球晶今起「坐牢」囉…處置股又擴大！限制多務必留意風險

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

相關新聞

00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股

00878股價即將正式超車00919 00878選股邏輯，我認為趨近於傳統存個股的挑選標準：龍頭公司、獲利穩健、過去3年配息穩定，以及排除景氣循環股。 既然心中認為它是傳統存個股的升級版本

定期定額人氣排行榜 這檔高息 ETF 8月年增151%搶進榜成黑馬

根據臺灣證券交易所、投信投顧公會2025年8月最新數據，定期定額申購ETF的前20名，以高股息ETF為最多，共有八檔；高...

0050零股交易突破300萬股

加權指數昨（23）日突破26,000點大關，寫下歷史新高紀錄，小資族積極透過零股交易大賺其財。據統計，昨天零股成交量由元...

被動式平衡型ETF 來了

國內首檔上市的被動式平衡型ETF問世，由凱基投信募集發行的凱基雙核收息債股平衡ETF，簡稱「平衡凱基雙核收息（00981...

高含「輝」量ETF 紅不讓

輝達繼宣布投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，擴展AI生態系啟動合作計畫後，再宣布投資Op...

短債ETF 規模、受益人 雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。