00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股

00878股價即將正式超車00919

00878選股邏輯，我認為趨近於傳統存個股的挑選標準：龍頭公司、獲利穩健、過去3年配息穩定，以及排除景氣循環股。

既然心中認為它是傳統存個股的升級版本ETF，能解決個股研究不易及分散風險等問題，雖然配息率不是最高，但整體表現相當穩定，令人安心，自然是我的第一大持股。

00919為第二大持股，對它原本的認知就是報酬與風險較00878高，因此配息較高、股價波動較大，都符合它的人設。

今年高股息ETF沒有什麼表現，尤其00919弱勢...好啦，我知道它在等我上車

10月中旬上車完畢以後，希望它就會開始往下一站24元前進...

