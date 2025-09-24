定期定額人氣排行榜 這檔高息 ETF 8月年增151%搶進榜成黑馬

根據臺灣證券交易所、投信投顧公會2025年8月最新數據，定期定額申購ETF的前20名，以高股息ETF為最多，共有八檔；高股息ETF定期定額總戶數86萬，高於市值型ETF的81萬戶。不過，高股息ETF的降息風，似乎也讓定期定額戶數出現分歧走勢。相較去年同期，整體高股息ETF定期定額戶數下滑，但大華優利高填息30（00918）卻逆勢而行，定期定額戶數較去年同期暴增151%，成為定期定額排行榜的人氣高股息ETF。

投資人定期定額布局主力仍是以4,000億元以上規模的高股息ETF為大宗，包括0056、國泰永續高股息（00878）及00919，依舊坐穩定期定額戶數的領先位置。

觀察近一年來定期定額戶數的增減，可以發現入榜的高股息ETF人氣表現呈現兩樣情。部分高股息ETF的戶數持續增加，例如00918、00919、元大台灣高息低波（00713）及0056。

規模在台股ETF中排名第九的00918是今年才竄出頭的定期定額黑馬。根據CMoney統計至上周五(19日)，00918近一年含息報酬率7.76%，過去較少受到存股族的青睞，直到今年6月才首度擠進定期定額前20名排行榜。近期定期定額戶數的成長幅度引人注目，高達155.16%，成為存股族的新寵。

法人表示，投資人挑選高股息ETF進行存股，不妨檢視「配息率+含息報酬率」的雙率表現，只要配息水準穩健，加上長期總報酬走高，高股息ETF依舊是配置現金流和累積財富的好標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。