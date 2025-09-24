0050零股交易突破300萬股

加權指數昨（23）日突破26,000點大關，寫下歷史新高紀錄，小資族積極透過零股交易大賺其財。據統計，昨天零股成交量由元大台灣50（0050）以312.1萬股奪冠，再來是鴻海261萬股，台積電以230.3萬股排第三。

台股本波衝上26,000點，最關鍵動能來自「護國神山」台積電。台積電昨天零股交易230.3萬股，改寫近九日高，但不是零股交易最熱門標的，反而是鴻海零股成交量達261萬股，在個股中居冠，聯發科、台達電也都有超過百萬零股成交。成分股中涵蓋上述權值股的元大台灣50零股成交量更突破300萬股，為近四日高點。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理江浩農等指出，台積電股價創新高，主要是受惠AI需求爆炸性成長，營運持續看好。台積電預計未來五年AI相關營收年複合成長率（CAGR）可達44％至46％。此外，台積電持續推進更先進的1.4奈米製程，預計2028年量產，將進一步鞏固其在半導體產業領先地位。

昨天熱門零股大多與AI有關，除台積電外，鴻海、台達電等亦然。鴻海董事長劉揚偉曾表示，未來將聚焦AI、半導體、電動車等五大營運主軸，其中AI伺服器出貨量將成為集團最重要成長動能。

台達電更受惠AI伺服器對電源供應與液冷系統的強勁需求，其AI產品毛利率高達35％至40％，不僅優化產品組合，也為其營收與獲利帶來顯著成長。

在這波行情中，記憶體相關個股表現不俗，華邦電昨天以53.22萬張成交量登台股成交張數第一名，零股交易也受到追捧，成交141.1萬股，名列第六。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。