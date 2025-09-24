快訊

0050零股交易突破300萬股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

加權指數昨（23）日突破26,000點大關，寫下歷史新高紀錄，小資族積極透過零股交易大賺其財。據統計，昨天零股成交量由元大台灣50（0050）以312.1萬股奪冠，再來是鴻海261萬股，台積電以230.3萬股排第三。

台股本波衝上26,000點，最關鍵動能來自「護國神山」台積電。台積電昨天零股交易230.3萬股，改寫近九日高，但不是零股交易最熱門標的，反而是鴻海零股成交量達261萬股，在個股中居冠，聯發科、台達電也都有超過百萬零股成交。成分股中涵蓋上述權值股的元大台灣50零股成交量更突破300萬股，為近四日高點。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理江浩農等指出，台積電股價創新高，主要是受惠AI需求爆炸性成長，營運持續看好。台積電預計未來五年AI相關營收年複合成長率（CAGR）可達44％至46％。此外，台積電持續推進更先進的1.4奈米製程，預計2028年量產，將進一步鞏固其在半導體產業領先地位。

昨天熱門零股大多與AI有關，除台積電外，鴻海、台達電等亦然。鴻海董事長劉揚偉曾表示，未來將聚焦AI、半導體、電動車等五大營運主軸，其中AI伺服器出貨量將成為集團最重要成長動能。

台達電更受惠AI伺服器對電源供應與液冷系統的強勁需求，其AI產品毛利率高達35％至40％，不僅優化產品組合，也為其營收與獲利帶來顯著成長。

在這波行情中，記憶體相關個股表現不俗，華邦電昨天以53.22萬張成交量登台股成交張數第一名，零股交易也受到追捧，成交141.1萬股，名列第六。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050零股交易突破300萬股

加權指數昨（23）日突破26,000點大關，寫下歷史新高紀錄，小資族積極透過零股交易大賺其財。據統計，昨天零股成交量由元...

被動式平衡型ETF 來了

國內首檔上市的被動式平衡型ETF問世，由凱基投信募集發行的凱基雙核收息債股平衡ETF，簡稱「平衡凱基雙核收息（00981...

高含「輝」量ETF 紅不讓

輝達繼宣布投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，擴展AI生態系啟動合作計畫後，再宣布投資Op...

短債ETF 規模、受益人 雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定...

台股狂飆 台股ETF衝上3.5兆元大關、再寫新歷史新紀錄

護國神山台積電（2330）強勢領軍，23日台積電一舉攻上1,300元天價，帶動大盤指數突破26,000點，收在26,24...

逾5萬台股ETF股民搶下車 主動式ETF卻逆勢增5.7萬受益人

台積電（2330）、台達電（2308）等權值股帶頭衝，台股加權指數攀上2.6萬點。雖然9月以來，台股ETF市場有超過5萬...

