台股狂飆 台股ETF衝上3.5兆元大關、再寫新歷史新紀錄

護國神山台積電（2330）強勢領軍，23日台積電一舉攻上1,300元天價，帶動大盤指數突破26,000點，收在26,247點再創歷史新高，連帶台股ETF規模也跟著刷新歷史新紀錄，總規模首度突破3.5兆元大關，較前一個交易日增加242.57億元，累計今年以來大增7,094.96億元。

根據統計，規模改寫新高的台股ETF有11檔，依規模排序為元大台灣50（0050）的7,417.77億元、元大高股息（0056）5,086.06億元、富邦台50（006208）的2,641.84億元、富邦公司治理（00692）357.17億元、元大臺灣ESG永續（00850）238.45億元、國泰永續高股息（00878）4,587.67億元、國泰台灣科技龍頭（00881）710.24億元、中信小資高價30（00894）的30.91億元、野村臺灣新科技50（00935）的96.05億元、主動野村臺灣優選（00980A）46.46億元、主動野村台灣50（00985A）的45.35億元。

至於市價跟著大盤刷新高的有28檔，包含元大台灣50正2、富邦科技、富邦摩台、富邦台50永豐臺灣加權、元大電子、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、元大MSCI台灣、元大中型100、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、兆豐藍籌30、國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、永豐智能車供應鏈、國泰台灣領袖50、中信小資高價30、富邦台灣半導體、永豐台灣ESG、華南永昌優選50、FT臺灣Smart、凱基優選30、主動野村臺灣優選、聯邦台精彩50、保德信市值動能50、主動野村台灣50、凱基台灣AI50。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。