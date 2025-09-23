快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

台股狂飆 台股ETF衝上3.5兆元大關、再寫新歷史新紀錄

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

護國神山台積電（2330）強勢領軍，23日台積電一舉攻上1,300元天價，帶動大盤指數突破26,000點，收在26,247點再創歷史新高，連帶台股ETF規模也跟著刷新歷史新紀錄，總規模首度突破3.5兆元大關，較前一個交易日增加242.57億元，累計今年以來大增7,094.96億元。

根據統計，規模改寫新高的台股ETF有11檔，依規模排序為元大台灣50（0050）的7,417.77億元、元大高股息（0056）5,086.06億元、富邦台50（006208）的2,641.84億元、富邦公司治理（00692）357.17億元、元大臺灣ESG永續（00850）238.45億元、國泰永續高股息（00878）4,587.67億元、國泰台灣科技龍頭（00881）710.24億元、中信小資高價30（00894）的30.91億元、野村臺灣新科技50（00935）的96.05億元、主動野村臺灣優選（00980A）46.46億元、主動野村台灣50（00985A）的45.35億元。

至於市價跟著大盤刷新高的有28檔，包含元大台灣50正2、富邦科技、富邦摩台、富邦台50永豐臺灣加權、元大電子、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、元大MSCI台灣、元大中型100、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、兆豐藍籌30、國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、永豐智能車供應鏈、國泰台灣領袖50、中信小資高價30、富邦台灣半導體、永豐台灣ESG、華南永昌優選50、FT臺灣Smart、凱基優選30、主動野村臺灣優選、聯邦台精彩50、保德信市值動能50、主動野村台灣50、凱基台灣AI50。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 富邦

延伸閱讀

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

相關新聞

台股狂飆 台股ETF衝上3.5兆元大關、再寫新歷史新紀錄

護國神山台積電（2330）強勢領軍，23日台積電一舉攻上1,300元天價，帶動大盤指數突破26,000點，收在26,24...

逾5萬台股ETF股民搶下車 主動式ETF卻逆勢增5.7萬受益人

台積電（2330）、台達電（2308）等權值股帶頭衝，台股加權指數攀上2.6萬點。雖然9月以來，台股ETF市場有超過5萬...

台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

台股近日在台積電（2330）股價衝破新高帶動下，加權指數一舉突破26,000點大關，小資族也紛紛搭上這波行情，零股交易買...

009813打包美股「強者恆強」聚焦S&P500前50大企業！阿格力：領漲效應更明顯

知名財經YouTuber阿格力近期在節目中，以美國產業回流與S&P500結構變化為核心，分享對於最新上市的「貝萊德標普卓越50 ETF（009813）」的觀察。他指出，美國在川普政策推動下，吸引台灣、

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。 2024年有投

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。