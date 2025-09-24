快訊

被動式平衡型ETF 來了

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

國內首檔上市的被動式平衡型ETF問世，由凱基投信募集發行的凱基雙核收息債股平衡ETF，簡稱「平衡凱基雙核收息（00981T）」於今（24）日掛牌上市，並得辦理融資融券。

配合金管會政策開放主動式ETF及被動式平衡型ETF，並積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，證交所今年以來已推動多檔主動式ETF掛牌上市，平衡凱基雙核收息為首檔上市被動式平衡型ETF。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數為「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，簡稱「雙核債股平衡指數」，為臺灣指數公司及ICE Data Indices, LLC首檔合編指數，該指數為結合「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」所構建的多資產平衡指數，每月最後一個台股交易日進行再平衡，穩定維持30％股票及70％債券的策略性資產配置，以表彰股債穩定配置組合之績效表現。

其中，「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」以台灣上市股票為母體，經流動性檢驗後依發行市值選取25檔成分股，採自由流通市值加權，並依不同定審月份進行權重調整，表彰台灣證券市場中具流動性與市值代表性的企業整體績效表現。

「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護，主要投資於成熟市場國家企業發行的美元計價付息債券，篩選距到期日大於10年、平均信用評等介於BBB-至BBB+，及流通在外金額等條件，依據票息及到期日排序，選取前100名的成分債券，並採殖利率加權，指數規則將每月依最新資料重新調整指數成分。

被動式平衡型ETF有別於過往被動式ETF為投資股票或債券的單一資產類別，為透過不同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類別的資產，表彰股債配置組合的績效表現。被動式平衡型ETF提供投資人一種新型態的資產配置工具，滿足不同風險屬性的投資需求，亦為臺灣ETF市場提供更多元化的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

