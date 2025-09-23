快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

聽新聞
0:00 / 0:00

逾5萬台股ETF股民搶下車 主動式ETF卻逆勢增5.7萬受益人

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台積電（2330）、台達電（2308）等權值股帶頭衝，台股加權指數攀上2.6萬點。雖然9月以來，台股ETF市場有超過5萬人居高思危，搶先下車離場，但主動式ETF人氣依舊強強滾。台股ETF受益人數增長幅度最大的前五名，清一色都是主動式ETF。

台股近來頻創新高，投資人操作情緒卻兩極化。根據統計，9月以來（至19日）部分投資人選擇逢高獲利了結，致使台股ETF市場整體受益人數大幅減少近5.6萬人。但仍有15檔台股ETF的受益人數不減反增，尤其以統一台股增長（00981A）的成長幅度最為顯著，9月以來00981A受益人數增加近40%，居台股ETF之冠。而增長幅度第二至第五名也全都是台股主動式ETF，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動安聯台灣高息（00984A）。

投資專家表示，主動式ETF掛牌以來，績效表現相對亮眼，尤其統一00981A近3個月來漲幅超過29%，成功擦亮主動式ETF的招牌，也讓投資人對主動式ETF接受度大增，因而獲得市場資金持續挹注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

相關新聞

台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

台股近日在台積電（2330）股價衝破新高帶動下，加權指數一舉突破26,000點大關，小資族也紛紛搭上這波行情，零股交易買...

逾5萬台股ETF股民搶下車 主動式ETF卻逆勢增5.7萬受益人

台積電（2330）、台達電（2308）等權值股帶頭衝，台股加權指數攀上2.6萬點。雖然9月以來，台股ETF市場有超過5萬...

009813打包美股「強者恆強」聚焦S&P500前50大企業！阿格力：領漲效應更明顯

知名財經YouTuber阿格力近期在節目中，以美國產業回流與S&P500結構變化為核心，分享對於最新上市的「貝萊德標普卓越50 ETF（009813）」的觀察。他指出，美國在川普政策推動下，吸引台灣、

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。 2024年有投

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

0050跟台積電怎麼選？ 自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。