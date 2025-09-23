逾5萬台股ETF股民搶下車 主動式ETF卻逆勢增5.7萬受益人

台積電（2330）、台達電（2308）等權值股帶頭衝，台股加權指數攀上2.6萬點。雖然9月以來，台股ETF市場有超過5萬人居高思危，搶先下車離場，但主動式ETF人氣依舊強強滾。台股ETF受益人數增長幅度最大的前五名，清一色都是主動式ETF。

台股近來頻創新高，投資人操作情緒卻兩極化。根據統計，9月以來（至19日）部分投資人選擇逢高獲利了結，致使台股ETF市場整體受益人數大幅減少近5.6萬人。但仍有15檔台股ETF的受益人數不減反增，尤其以統一台股增長（00981A）的成長幅度最為顯著，9月以來00981A受益人數增加近40%，居台股ETF之冠。而增長幅度第二至第五名也全都是台股主動式ETF，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動安聯台灣高息（00984A）。

投資專家表示，主動式ETF掛牌以來，績效表現相對亮眼，尤其統一00981A近3個月來漲幅超過29%，成功擦亮主動式ETF的招牌，也讓投資人對主動式ETF接受度大增，因而獲得市場資金持續挹注。

