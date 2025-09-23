快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖為ETF示意圖。圖／AI生成
圖為ETF示意圖。圖／AI生成

台股近日在台積電（2330）股價衝破新高帶動下，加權指數一舉突破26,000點大關，小資族也紛紛搭上這波行情，零股交易買氣強勁。根據統計，23日小資族零股成交量前十名榜單中，不僅包含權值股和記憶體相關個股，高股息ETF仍然受到存股族的高度關注。

受惠「護國神山」台積電股價在23日一舉飛越1,300元大關，收盤價達到歷史新高1,340元，尾盤更湧入超過5,000張買單，不僅帶動台股衝上26,000點，也讓台積電的零股成交量創下近9日新高。據統計，23日台積電的零股成交量高達230.34萬股。

除了台積電之外，零股交易最受歡迎的還有國民ETF「元大台灣50（0050）」。0050 23日零股成交量突破300萬股，達到近四日來的高點。此外，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等權值股也都在小資族的熱門零股交易名單上，記憶體題材熱也使華邦電（2344）成交量暴增，以整體成交量來看，華邦電爆出53.22萬張成交，為23日台股成交張數第一名，小資族零股同步追捧排在第六名。

值得注意的是，高股息ETF依然是小資族存股布局的首選之一。在零股成交量前十名的榜單中，除了0050之外，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）都榜上有名，分別擠進第七、八、十名。這顯示出，儘管大盤由權值股領漲，但對於以穩定存股為操作策略的投資人來說，高股息標的仍然具有吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 高股息 零股

延伸閱讀

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

台積電1,500元不是夢？分析師來解密

相關新聞

台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

台股近日在台積電（2330）股價衝破新高帶動下，加權指數一舉突破26,000點大關，小資族也紛紛搭上這波行情，零股交易買...

逾5萬台股ETF股民搶下車 主動式ETF卻逆勢增5.7萬受益人

台積電（2330）、台達電（2308）等權值股帶頭衝，台股加權指數攀上2.6萬點。雖然9月以來，台股ETF市場有超過5萬...

009813打包美股「強者恆強」聚焦S&P500前50大企業！阿格力：領漲效應更明顯

知名財經YouTuber阿格力近期在節目中，以美國產業回流與S&P500結構變化為核心，分享對於最新上市的「貝萊德標普卓越50 ETF（009813）」的觀察。他指出，美國在川普政策推動下，吸引台灣、

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。 2024年有投

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

0050跟台積電怎麼選？ 自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。