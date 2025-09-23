台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

台股近日在台積電（2330）股價衝破新高帶動下，加權指數一舉突破26,000點大關，小資族也紛紛搭上這波行情，零股交易買氣強勁。根據統計，23日小資族零股成交量前十名榜單中，不僅包含權值股和記憶體相關個股，高股息ETF仍然受到存股族的高度關注。

受惠「護國神山」台積電股價在23日一舉飛越1,300元大關，收盤價達到歷史新高1,340元，尾盤更湧入超過5,000張買單，不僅帶動台股衝上26,000點，也讓台積電的零股成交量創下近9日新高。據統計，23日台積電的零股成交量高達230.34萬股。

除了台積電之外，零股交易最受歡迎的還有國民ETF「元大台灣50（0050）」。0050 23日零股成交量突破300萬股，達到近四日來的高點。此外，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等權值股也都在小資族的熱門零股交易名單上，記憶體題材熱也使華邦電（2344）成交量暴增，以整體成交量來看，華邦電爆出53.22萬張成交，為23日台股成交張數第一名，小資族零股同步追捧排在第六名。

值得注意的是，高股息ETF依然是小資族存股布局的首選之一。在零股成交量前十名的榜單中，除了0050之外，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）都榜上有名，分別擠進第七、八、十名。這顯示出，儘管大盤由權值股領漲，但對於以穩定存股為操作策略的投資人來說，高股息標的仍然具有吸引力。

