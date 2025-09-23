009813打包美股「強者恆強」聚焦S&P500前50大企業！阿格力：領漲效應更明顯

知名財經YouTuber阿格力近期在節目中，以美國產業回流與S&P500結構變化為核心，分享對於最新上市的「貝萊德標普卓越50 ETF（009813）」的觀察。他指出，美國在川普政策推動下，吸引台灣、日本、韓國及多國產業加速赴美投資，這讓投資美股成為不可忽視的趨勢。

資金正持續流向美國

阿格力舉例，台積電、美日韓多國企業，以及NVIDIA與Apple等科技巨頭，都在美國投入數千億美元資金，帶動就業與產能。

他提醒投資人，全球資金湧入美國，是值得長期思考的方向，而投資美股最簡單的方式就是透過ETF。

他整理數據指出，S&P500長期表現不俗：2000年至2024年年化報酬率達7.7%，近10年為13.1%，近5年則高達14.53%。

同時，他引用研究數據顯示，2001年至2023年間，每年至少45%以上的大型基金績效落後S&P500，2021年甚至有85%的基金輸給大盤，凸顯指數投資的優勢。

不過，阿格力提醒，S&P500長期呈現集中化，前十大企業市值占比已達四成，蘋果、NVIDIA、微軟、Meta、Amazon與Tesla等科技巨頭均名列其中。這些公司在獲利上顯著領先其他企業，顯示「強者恆強」的結構。

009813針對強者中的強者投資的ETF

他也強調，這正是009813的設計理念：從S&P500中挑選出最具代表性的50檔企業，市值佔比達六成，等於是「打包美股精華」。

阿格力指出，Top 50指數近年表現多數時間跑贏S&P500，但波動度也相對更大，漲幅時更強，跌幅時也更深，適合投資人依照風險承受度來配置。他同時分享數據，若投資人錯過美股近30年來漲幅最好的10天，報酬將減少逾半；錯過30天，總報酬更會減少83%。

因此，他建議長期分批布局，比起短線操作更能掌握市場機會。

至於009813的商品特色，阿格力整理三點：

發行價10元，進場門檻低 採半年配息（6月與12月） 費用率落在0.38%至0.49%

他認為，這檔ETF的優勢在於以台幣計價，不必換匯或透過付委託即可參與美股精華，對於想定期定額或分批投入的投資人來說，更具便利性。

阿格力總結，美股的長期結構仍由大型股主導，009813正是聚焦在這些「強者恆強」企業的ETF，對於看好美國市場的投資人而言，是一檔值得持續關注的標的。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。