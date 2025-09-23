快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

009813打包美股「強者恆強」聚焦S&P500前50大企業！阿格力：領漲效應更明顯

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
009813聚焦S&P500前50大企業，市值占比高達六成。圖／聯合報系資料庫
009813聚焦S&P500前50大企業，市值占比高達六成。圖／聯合報系資料庫

知名財經YouTuber阿格力近期在節目中，以美國產業回流與S&P500結構變化為核心，分享對於最新上市的「貝萊德標普卓越50 ETF（009813）」的觀察。他指出，美國在川普政策推動下，吸引台灣、日本、韓國及多國產業加速赴美投資，這讓投資美股成為不可忽視的趨勢。

資金正持續流向美國

阿格力舉例，台積電、美日韓多國企業，以及NVIDIAApple等科技巨頭，都在美國投入數千億美元資金，帶動就業與產能。

他提醒投資人，全球資金湧入美國，是值得長期思考的方向，而投資美股最簡單的方式就是透過ETF。

他整理數據指出，S&P500長期表現不俗：2000年至2024年年化報酬率達7.7%，近10年為13.1%，近5年則高達14.53%。

同時，他引用研究數據顯示，2001年至2023年間，每年至少45%以上的大型基金績效落後S&P500，2021年甚至有85%的基金輸給大盤，凸顯指數投資的優勢。

不過，阿格力提醒，S&P500長期呈現集中化，前十大企業市值占比已達四成，蘋果、NVIDIA、微軟、Meta、Amazon與Tesla等科技巨頭均名列其中。這些公司在獲利上顯著領先其他企業，顯示「強者恆強」的結構。

009813針對強者中的強者投資的ETF

他也強調，這正是009813的設計理念：從S&P500中挑選出最具代表性的50檔企業，市值佔比達六成，等於是「打包美股精華」。

阿格力指出，Top 50指數近年表現多數時間跑贏S&P500，但波動度也相對更大，漲幅時更強，跌幅時也更深，適合投資人依照風險承受度來配置。他同時分享數據，若投資人錯過美股近30年來漲幅最好的10天，報酬將減少逾半；錯過30天，總報酬更會減少83%。

因此，他建議長期分批布局，比起短線操作更能掌握市場機會。

至於009813的商品特色，阿格力整理三點：

發行價10元，進場門檻低

採半年配息（6月與12月）

費用率落在0.38%至0.49%

他認為，這檔ETF的優勢在於以台幣計價，不必換匯或透過付委託即可參與美股精華，對於想定期定額或分批投入的投資人來說，更具便利性。

阿格力總結，美股的長期結構仍由大型股主導，009813正是聚焦在這些「強者恆強」企業的ETF，對於看好美國市場的投資人而言，是一檔值得持續關注的標的。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF 指數 美股 收益平準金 SP500 NVIDIA Apple Amazon

延伸閱讀

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

相關新聞

009813打包美股「強者恆強」聚焦S&P500前50大企業！阿格力：領漲效應更明顯

知名財經YouTuber阿格力近期在節目中，以美國產業回流與S&P500結構變化為核心，分享對於最新上市的「貝萊德標普卓越50 ETF（009813）」的觀察。他指出，美國在川普政策推動下，吸引台灣、

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。 2024年有投

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

0050跟台積電怎麼選？ 自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

成也台積敗也台積00919你怎麼還在睡帳面虧損又繼續減少 恭喜大盤上26251點，台積電真的漲很凶！ 也恭喜自己0050獲利超過三萬了，但提醒自己只是紙上富貴！ 還有00919展現出眾股

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

我問：「為什麼你看好特斯拉更甚輝達？」 熱愛科技的家人回：「看好特斯拉有二個原因：Robotaxi跟機器人。最重要的是馬斯克現在做的是生態系這方面目前没有對手。輝達最厲害的它領先全球的CUDA生態系現在有其它家可以做，所以它的危機不單是現在新聞看到的大陸禁令、特斯拉轉單。這是我看好特斯拉更甚輝達的原因。」 熱愛科技的家人接著說：「特斯拉的商模還有未來想像空間都很漂亮而且是目前其它對手追不上的。」 我說：「木頭姊演講有提到他們公司ARK不是把特斯拉定位在汔車產業。光研究特斯拉就有二組分析師，一組是AI機器人一組是Robotaxi他們公司看好特斯拉未來在這二個領域會有爆發性成長所以才敢砸大錢投資並打算長期持有。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。