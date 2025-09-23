00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。

2024年有投資人因一時衝動買進三張ETF，至今仍在虧損，引發不少網友共鳴。有人直言想哭，因為找不到合適的賣出時機，也有人選擇勇敢認賠換標的。這樣的經歷，讓人不禁回想起一年前紅遍全台的「元大台灣價值高息ETF（00940）」。

當時不僅小資族、上班族、退休族，甚至連出家人都投入其中，全民瘋搶的現象堪稱空前。申購規模從幾十萬到破千萬都有，最終募集金額高達1752億元，刷新台灣ETF紀錄，被稱為「00940之亂」。

2024年4月1日掛牌上市後，短短一個月股東人數逼近100萬人；然而蜜月期很快結束，長期破發、績效不佳與配息調降，讓投資人信心動搖，至今已有超過34萬人選擇出場，股東數降至65萬人左右。

四個面向看00940成績

一、史無前例的逃難潮

00940起跑點極高，掛牌後卻因股價長期破發與配息下調，導致投資人失望。尤其在高股息ETF配息競爭激烈的背景下，5%、6%的殖利率顯得不夠吸引。從2024年11月起連續調降配息，更打擊信心，股東人數一路下探，跳車規模堪稱台灣ETF之最。

二、中規中矩的配息

00940自成立90天後便開始配息，至今未中斷，平均殖利率約5%。若放在高股息ETF整體市場環境來看，屬於合理區間。

然而過去兩年高殖利率風潮養大投資人胃口，使得00940顯得缺乏亮點。

三、普普通通的報酬率

以10元發行至今，長期仍在破發。若從2024年募集參與至今，含息報酬仍為負數；但若在掛牌當天才買進，目前已翻正。（結算至9月10號）

不過與同期大盤30%以上的漲幅相比，00940僅約2.98%的表現，落差明顯。

四、符合理念但績效落後

00940的選股邏輯強調基本面，挑選具現金流與成長潛力的高殖利率公司，理論上殖利率水準高於同類產品。

然而，實際績效卻在與0056、0073比較中墊底，顯示投資理念與市場表現未必能畫上等號。

00940曾以龐大規模與高人氣成為台灣ETF史上最受矚目的新星，如今卻因績效不佳而成為眾矢之的。從高股息ETF的比較來看，它的表現僅屬中段班，遠不如當初宣傳的回測數據亮眼。

對仍在場的65萬名股東而言，關鍵在於是否認同其投資理念。如果真心相信價值投資與長期布局，或許可以再觀察，但若追求短期績效，00940恐怕難以滿足期待。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。