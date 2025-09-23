快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

聯合新聞網／ 玩股網
高股息ETF在存股族心中頗具份量。台股示意圖／中央社
高股息ETF在存股族心中頗具份量。台股示意圖／中央社

【文．玩股神探】

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

可是你有沒有想過，ETF只是工具，真正發行ETF的是投信公司。ETF不管漲跌，投信都能收「管理費」和「佣金」。換句話說，不管投資人賺或賠，投信才是穩賺不賠的一方。

舉例來看，台灣前三大發行商就是元大、國泰、群益。以元大金為例，他們家發行的0050、0056、00940都是人氣商品，等於只要你買ETF，很容易就是在幫元大金貢獻營收。

從財報來看，元大金投信今年前七月稅後盈餘超過24億元，比去年同期大幅成長，這就是ETF熱潮帶來的成果。

當然元大金也不只靠ETF，還有證券手續費、壽險事業等收入。今年壽險因為利差縮小拖累了一些獲利，不過EPS仍維持在1.5元以上，加上歷史最高的現金股利1.55元，股東還是能分享到穩定配息。

最後我們再看籌碼，元大金的大戶持股比率接近八成，外資也有兩成多。雖然三月大戶曾經調節，但最近又開始回補，股價也逐漸回到多頭。這顯示市場主力還是看好ETF帶來的長期穩定收益。

與其在ETF之間換來換去，不如直接鎖定背後最大的贏家。元大金就是ETF熱潮下最穩定的受惠者，只要ETF市場規模持續擴張，管理費和手續費就像「自動提款機」一樣源源不絕。

對投資人來說，買元大金等於間接參與整個ETF熱潮，既不用擔心換股，也能拿到穩定股息。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息ETF越配越少？結果他在背後越賺越多！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 金融股

玩股網

追蹤

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

台積電（2330）飆破1295元！半年跑了32萬人：1180賣飛了QQ

高股息ETF剩這三檔還撐在年化8％以上！00918、00919、00900成績曝光

相關新聞

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。 2024年有投

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

0050跟台積電怎麼選？ 自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

成也台積敗也台積00919你怎麼還在睡帳面虧損又繼續減少 恭喜大盤上26251點，台積電真的漲很凶！ 也恭喜自己0050獲利超過三萬了，但提醒自己只是紙上富貴！ 還有00919展現出眾股

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

我問：「為什麼你看好特斯拉更甚輝達？」 熱愛科技的家人回：「看好特斯拉有二個原因：Robotaxi跟機器人。最重要的是馬斯克現在做的是生態系這方面目前没有對手。輝達最厲害的它領先全球的CUDA生態系現在有其它家可以做，所以它的危機不單是現在新聞看到的大陸禁令、特斯拉轉單。這是我看好特斯拉更甚輝達的原因。」 熱愛科技的家人接著說：「特斯拉的商模還有未來想像空間都很漂亮而且是目前其它對手追不上的。」 我說：「木頭姊演講有提到他們公司ARK不是把特斯拉定位在汔車產業。光研究特斯拉就有二組分析師，一組是AI機器人一組是Robotaxi他們公司看好特斯拉未來在這二個領域會有爆發性成長所以才敢砸大錢投資並打算長期持有。」

主動型ETF值得嗎？小童三點分析：大多數投資人還是選0050更實在

嗨大家好，我是小童。 最近很多觀眾都會留言問我，某某主動型ETF可不可以買？主動型ETF跟0050怎麼選？那我想，與其我去特地分析某一檔主動型ETF，倒不如分享為什麼我認為，對一般投資人來說，其

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。