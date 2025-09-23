高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

【文．玩股神探】

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

可是你有沒有想過，ETF只是工具，真正發行ETF的是投信公司。ETF不管漲跌，投信都能收「管理費」和「佣金」。換句話說，不管投資人賺或賠，投信才是穩賺不賠的一方。

舉例來看，台灣前三大發行商就是元大、國泰、群益。以元大金為例，他們家發行的0050、0056、00940都是人氣商品，等於只要你買ETF，很容易就是在幫元大金貢獻營收。

從財報來看，元大金投信今年前七月稅後盈餘超過24億元，比去年同期大幅成長，這就是ETF熱潮帶來的成果。

當然元大金也不只靠ETF，還有證券手續費、壽險事業等收入。今年壽險因為利差縮小拖累了一些獲利，不過EPS仍維持在1.5元以上，加上歷史最高的現金股利1.55元，股東還是能分享到穩定配息。

最後我們再看籌碼，元大金的大戶持股比率接近八成，外資也有兩成多。雖然三月大戶曾經調節，但最近又開始回補，股價也逐漸回到多頭。這顯示市場主力還是看好ETF帶來的長期穩定收益。

與其在ETF之間換來換去，不如直接鎖定背後最大的贏家。元大金就是ETF熱潮下最穩定的受惠者，只要ETF市場規模持續擴張，管理費和手續費就像「自動提款機」一樣源源不絕。

對投資人來說，買元大金等於間接參與整個ETF熱潮，既不用擔心換股，也能拿到穩定股息。

