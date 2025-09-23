0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

0050跟台積電怎麼選？

自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬性）。選0050還是台積電，就像決定是要打穩地基，還是把錢砸在最豪華的裝潢。

先把問題拆開來看：

元大台灣50（0050）

就像蓋房子先打好「地基」，用鋼筋水泥把結構穩起來。裡面包含台積電、金融股、傳產龍頭等台灣前50大公司，分散風險，不會因單一企業倒塌就讓整棟房危險；但相對地，外觀看起來可能不會最華麗。

台積電（2330）

則像是把最多預算花在「裝潢」，讓客廳超豪華。它是0050裡最核心的一塊，成長與技術領先都沒話說，但波動也最大。市場風吹草動，可能就像裝潢用料太高級，維護成本也高。（看財報數據、追蹤法說會）

該怎麼選？

我在《ETF財富135》課程中建議，從投資目標，與投資屬性來評估。如果你希望分散風險、懶人長抱：0050更合適，設定定期定額，慢慢累積。如果你對台積電有信心、能承受波動，願意「跟著它一起上上下下」：台積電是直球選擇。

折衷的做法：大部分資金放0050，小部分加碼台積電，既能分散，又能享受成長。

老牛知道，看著台積電大漲時沒壓多會覺得可惜，下跌又會焦慮。但投資不是比誰敢孤注一擲，而是找到能安心抱得住的比例。參考自己的個性會更好

保守型 資金大約80%放在0050，20%放在台積電。這樣做的好處是以分散風險為主，心情比較穩，不會因單一股票大漲大跌而影響太多。台積電只少量參與，享受一點成長，但不至於被波動拖累。 穩健型 資金大約60%放在0050，40%放在台積電。這樣配置是「大盤打底、台積電加強」，能夠跟著市場整體表現走，同時也有較高比例參與台積電的成長。適合能接受中等波動的投資人。 積極型 資金大約40%放在0050，60%放在台積電。這樣等於押更多籌碼在台積電，追求較高的成長與報酬，但波動也會更大。0050只是留一部分作為緩衝。

今天只談0050跟台積電就很複雜了，更何況股票+ETF已經有超過2千檔，有選擇障礙是正常的。所以老牛才說投資不能再當懶人，關鍵不是誰的房子最大，而是你能不能建立好心態、安心住得久。下一步，不妨先想清楚：你的投資時間、目標和屬性是什麼？把答案寫下來，再對照這三種配置，雖然今天又大漲，但投資新手們先思考如何替自己的投資蓋下第一塊磚吧。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。