快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

聯合新聞網／ 股海老牛
0050像是房子的地基，分散風險、穩穩打底；台積電則像豪華裝潢，報酬亮眼但波動也大。保守型投資人多放0050，積極型則加碼台積電。中央社
0050像是房子的地基，分散風險、穩穩打底；台積電則像豪華裝潢，報酬亮眼但波動也大。保守型投資人多放0050，積極型則加碼台積電。中央社

0050跟台積電怎麼選？

自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬性）。選0050還是台積電，就像決定是要打穩地基，還是把錢砸在最豪華的裝潢。

先把問題拆開來看：

元大台灣50（0050）

就像蓋房子先打好「地基」，用鋼筋水泥把結構穩起來。裡面包含台積電、金融股、傳產龍頭等台灣前50大公司，分散風險，不會因單一企業倒塌就讓整棟房危險；但相對地，外觀看起來可能不會最華麗。

台積電（2330）

則像是把最多預算花在「裝潢」，讓客廳超豪華。它是0050裡最核心的一塊，成長與技術領先都沒話說，但波動也最大。市場風吹草動，可能就像裝潢用料太高級，維護成本也高。（看財報數據、追蹤法說會）

該怎麼選？

我在《ETF財富135》課程中建議，從投資目標，與投資屬性來評估。如果你希望分散風險、懶人長抱：0050更合適，設定定期定額，慢慢累積。如果你對台積電有信心、能承受波動，願意「跟著它一起上上下下」：台積電是直球選擇。

折衷的做法：大部分資金放0050，小部分加碼台積電，既能分散，又能享受成長。

老牛知道，看著台積電大漲時沒壓多會覺得可惜，下跌又會焦慮。但投資不是比誰敢孤注一擲，而是找到能安心抱得住的比例。參考自己的個性會更好

保守型

資金大約80%放在0050，20%放在台積電。這樣做的好處是以分散風險為主，心情比較穩，不會因單一股票大漲大跌而影響太多。台積電只少量參與，享受一點成長，但不至於被波動拖累。

穩健型

資金大約60%放在0050，40%放在台積電。這樣配置是「大盤打底、台積電加強」，能夠跟著市場整體表現走，同時也有較高比例參與台積電的成長。適合能接受中等波動的投資人。

積極型

資金大約40%放在0050，60%放在台積電。這樣等於押更多籌碼在台積電，追求較高的成長與報酬，但波動也會更大。0050只是留一部分作為緩衝。

今天只談0050跟台積電就很複雜了，更何況股票+ETF已經有超過2千檔，有選擇障礙是正常的。所以老牛才說投資不能再當懶人，關鍵不是誰的房子最大，而是你能不能建立好心態、安心住得久。下一步，不妨先想清楚：你的投資時間、目標和屬性是什麼？把答案寫下來，再對照這三種配置，雖然今天又大漲，但投資新手們先思考如何替自己的投資蓋下第一塊磚吧。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型

延伸閱讀

00878花25天填息！苦主感嘆「反觀00713」力勸繼續加碼

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

高股息ETF剩這三檔還撐在年化8％以上！00918、00919、00900成績曝光

睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

相關新聞

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

「懶錢包 Lazy Wallet（摳摳）」近日針對元大台灣價值高息ETF（00940）進行分析，回顧這檔曾掀起全民瘋搶的ETF，如今卻成為網路熱議的焦點，並用數據檢視其真實表現。 2024年有投

高股息ETF不斷配息縮水！專家「不如直接買金融股」：ETF手續費都賺飽

最近台灣人超愛ETF，全市場規模已經衝破6兆元，光是台股ETF就佔了一半以上。但問題來了，許多高股息ETF績效落後，配息也愈來愈少。為什麼？因為它們幾乎不抱台積電這種AI強勢股，反而常去換金融股、傳產股，結果自然輸給大盤。

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

0050跟台積電怎麼選？ 自從投資ETF成為顯學之後很多人問老牛這個問題，其實可以想成「蓋房子」。蓋房子前，你一定會先確認：你要住多久（投資時間）、要什麼風格（投資目標）、預算能承受多少（投資屬

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

成也台積敗也台積00919你怎麼還在睡帳面虧損又繼續減少 恭喜大盤上26251點，台積電真的漲很凶！ 也恭喜自己0050獲利超過三萬了，但提醒自己只是紙上富貴！ 還有00919展現出眾股

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

我問：「為什麼你看好特斯拉更甚輝達？」 熱愛科技的家人回：「看好特斯拉有二個原因：Robotaxi跟機器人。最重要的是馬斯克現在做的是生態系這方面目前没有對手。輝達最厲害的它領先全球的CUDA生態系現在有其它家可以做，所以它的危機不單是現在新聞看到的大陸禁令、特斯拉轉單。這是我看好特斯拉更甚輝達的原因。」 熱愛科技的家人接著說：「特斯拉的商模還有未來想像空間都很漂亮而且是目前其它對手追不上的。」 我說：「木頭姊演講有提到他們公司ARK不是把特斯拉定位在汔車產業。光研究特斯拉就有二組分析師，一組是AI機器人一組是Robotaxi他們公司看好特斯拉未來在這二個領域會有爆發性成長所以才敢砸大錢投資並打算長期持有。」

主動型ETF值得嗎？小童三點分析：大多數投資人還是選0050更實在

嗨大家好，我是小童。 最近很多觀眾都會留言問我，某某主動型ETF可不可以買？主動型ETF跟0050怎麼選？那我想，與其我去特地分析某一檔主動型ETF，倒不如分享為什麼我認為，對一般投資人來說，其

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。